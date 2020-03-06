Kırşehir'de Bahar Kalkanı Harekatına destek yürüyüşleri düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir'de Bahar Kalkanı Harekatına destek yürüyüşleri düzenlendi - Son Dakika

Kırşehir'de Bahar Kalkanı Harekatına destek yürüyüşleri düzenlendi

6 saat önce

Kırşehir'in Mucur ve Kaman ilçelerinde, Bahar Kalkanı Harekatına destek yürüyüşleri gerçekleştirildi.

Kırşehir'de Bahar Kalkanı Harekatına destek yürüyüşleri düzenlendi, System.String[]

Kırşehir'in Mucur ve Kaman ilçelerinde, Bahar Kalkanı Harekatına destek yürüyüşleri gerçekleştirildi.

Mucur Meslek Yüksekokulu önünde ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan gençler, Öğretmenevine kadar yürüdü.

Gençlerin "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde slogan attığı yürüyüşün sonunda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Mehmetçik için Fetih Suresi okundu.

Yürüyüşe Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz ve daire müdürleri de eşlik etti.

Kaman ilçesinde de kamyoncular Şehitlere Saygı ve Bahar Kalkanı Harekatı'na destek yürüyüşü gerçekleştirdi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla Buğday Pazarı bölgesinden Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı önüne kadar yürüyen kamyoncular, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Mehmetçik için dua etti.

Bahar Kalkanı Harekatı, Kırşehir, Kaman, Mucur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:54 Kaynak: AA
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