Kırşehir\'de DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama

Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubeleri ekiplerinin müşterek çalışmasıyla terör örgütü üyelerine yönelik kent merkezindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgütle irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen S.E, S.Ü, K.Q.M.G. ve M.A.Y.K. yakalandı.

İkametlerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.E, K.Q.M.G. ve M.A.Y.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, S.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.