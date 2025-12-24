Kırşehir\'de Kaçak Alkol Operasyonu

Kırşehir'de kaçak alkol operasyonunda 34 şişe ve 6 bidon kaçak alkol ele geçirildi.

Kırşehir il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak alkol üreten ve satışını yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, kent merkezinde E.A'ya ait bir ikamete operasyon düzenledi.

İkamette yapılan aramada, satışa hazır şekilde toplam 34 şişe ve 6 bidon içerisinde, 22 litre el yapımı kaçak viski ve rakı ile 20 litre etil alkol ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.