Kırşehir\'de Kaçak Alkol Operasyonu

Kırşehir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 22 litre kaçak içki ile 20 litre etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, kaçak alkol satışı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda kent merkezinde E.A.'ya ait ikamete operasyon düzenlendi. İkamette yapılan aramada, satışa hazır halde toplam 34 şişe ve 6 bidon içerisinde 22 litre el yapımı kaçak içki ile 20 litre etil alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli E.A. hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı öğrenildi. - KIRŞEHİR