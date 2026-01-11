Kırşehir'de Kaçak Tütün Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Kırşehir'de Kaçak Tütün Operasyonu

Kırşehir\'de Kaçak Tütün Operasyonu
11.01.2026 20:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 100 bin makaron ve 49 kilogram tütün ele geçirildi.

Kırşehir'de bir adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda makaron ve tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar doğrultusunda L.K.Ş. isimli şahsa ait 1 işyeri ve 2 ikamet olmak üzere toplam 3 adreste yapılan aramalarda 2 adet sigara sarma makinesi, 100 bin dal boş makaron, 17 bin 850 dal doldurulmuş makaron, 100 gramlık paketler halinde 90 adet olmak üzere toplam 9 kilogram kıyılmış tütün ile 40 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar
Arkadaşına yardım etmek isterken kabusu yaşadı Arkadaşına yardım etmek isterken kabusu yaşadı
Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmen için karar verildi Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmen için karar verildi

20:49
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını terasta öldürdü
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını terasta öldürdü
20:45
Serdar Saatçı Süper Lig’e veda etti Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri
Serdar Saatçı Süper Lig'e veda etti! Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri
20:22
Acun Ilıcalı’nın Hull City’sinden transfer harekatı Manchester United’dan istiyor
Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinden transfer harekatı! Manchester United'dan istiyor
19:35
Aralarında İstanbul ve Ankara da var Çok sayıda kentte eğitime kar arası
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası
19:21
İngiliz Bakan’dan çarpıcı sözler: ’’Putin kaçırılıp yargılanmalı’’
İngiliz Bakan'dan çarpıcı sözler: ''Putin kaçırılıp yargılanmalı''
17:59
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu“
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 21:31:48. #7.11#
SON DAKİKA: Kırşehir'de Kaçak Tütün Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.