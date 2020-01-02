Kırşehir'de kanalizasyon çukuruna düşen 2 işçi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir'de kanalizasyon çukuruna düşen 2 işçi yaralandı - Son Dakika

Kırşehir'de kanalizasyon çukuruna düşen 2 işçi yaralandı

6 saat önce

KIRŞEHİR'de, kanalizasyon hattı çalışması sırasında 4 metrelik çukura düşerek yaralanan 2 işçi, hastaneye kaldırıldı.

Kırşehir'de kanalizasyon çukuruna düşen 2 işçi yaralandı, System.String[]

KIRŞEHİR'de, kanalizasyon hattı çalışması sırasında 4 metrelik çukura düşerek yaralanan 2 işçi, hastaneye kaldırıldı.

Kırşehir Belediyesi Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nde çalışan işçiler Sefa Aydoğan (55) ve Halim Şahin (49), Yenice Mahallesi'nde kanalizasyon arızasını gidermek için açılan 4 metrelik çukura düştü. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Aydoğan ve Şahin'i işçilerin de yardımıyla çukurdan çıkardı. Yaralanan işçiler, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.


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Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:49 Kaynak: DHA
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