Kırşehir'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Kırşehir'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

KIRŞEHİR'de, yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kırşehir'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı, System.String[]

KIRŞEHİR'de, yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Kırşehir merkeze bağlı Özbağ beldesi Erevik yolunda meydana geldi. Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, kavşakta otomobil ile çarpıştı. Otobüsün önünde metrelerce sürüklenen otomobil hurda yığınına döndü. Otomobilde bulunan 3 kişi kaza yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.Ölenler ile yaralının kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.


Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:43 Kaynak: DHA
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