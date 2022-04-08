Kırşehir'de Polis Haftası etkinlikleri sürüyor - Son Dakika
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Kırşehir'de Polis Haftası etkinlikleri sürüyor

08.04.2022 14:39
Kırşehir'de Polis Haftası etkinlikleri sürüyor

Kırşehir Emniyet Müdürü Murat Türesin ve Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü (POMEM) Ortaç Şekeroğlu, Polis Haftası dolayısıyla Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Kırşehir Emniyet Müdürü Murat Türesin ve Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü (POMEM) Ortaç Şekeroğlu, Polis Haftası dolayısıyla Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akın, ziyarette, en köklü kuruluşlardan olan Türk Polis Teşkilatı'nın devletin bekası, milletin huzuru, toplumun birlik ve beraberliğinin korunması için 177 yıldır fedakarca hizmet verdiğini belirtti.

Zaman mefhumu gözetmeksizin çalışan emniyet teşkilatının her zaman takdirle karşılandığını vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"Kendini sürekli yenileyerek ve geliştirerek hizmet kalitesini artıran, tecrübeli kadrosuyla suç ve suçlularla etkin mücadele eden polis teşkilatımız, toplumsal huzurun sağlanmasında ve ülkemizin bölünmez bütünlüğünün korunmasında önemli görevler üstlenmektedir. Bu vesileyle kuruluşunun 177. yıl dönümünde teşkilat mensuplarımızın Polis Haftası'nı kutluyor, vazife uğruna şehit düşen polislerimizi rahmetle anıyor, gazi polislerimize de şükranlarımı sunuyorum."

İl Emniyet Müdürü Murat Türesin de Polis Haftası kapsamında yapılan etkinlikler ve çalışmaları hakkında Vali Akın'a bilgi verdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de Polis Haftası etkinlikleri sürüyor - Son Dakika


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