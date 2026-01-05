Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Kırşehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
05.01.2026 21:06
Kırşehir'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

KIRŞEHİR (İHA ) – Kırşehir Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu operasyonu sonucu gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan şahıslar üzerinde yapılan aramalarda sentetik hap ve ecstasy maddeleri ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan işlem yapıldı. Çalışmaların devamında, uyuşturucu maddelerin temin edildiği tespit edilen bir ikamette ve ikamet içerisinde bulunan şahıslar üzerinde yapılan aramalarda toplam 921 adet sentetik hap, 43 adet ecstasy hap ve 1,51 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak A.Y., M.K. ve M.Ü. isimli şüpheli şahıslar hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Şüpheliler, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

