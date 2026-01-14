Kırşehir Hastanesi'nde 1,4 Milyon Hastaya Hizmet - Son Dakika
Kırşehir Hastanesi'nde 1,4 Milyon Hastaya Hizmet

14.01.2026 17:29
2025 yılında Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1,4 milyon hastaya sağlık hizmeti sundu.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2025 yılında 1 milyon 398 bin hastaya hizmet verildi.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl toplam 1 milyon 398 bin hastanın, 1 milyon 13 bininin ayakta polikliniklerde tedavi edildiği belirtildi.

Acil Servis Polikliniği'ne 309 bin 783 hastanın başvurduğu, Çocuk Acil Servisi'ne ise 75 bin hastaya sağlık hizmeti verildiği aktarılan açıklamada, aynı dönemde hastanede toplam 21 bin ameliyat gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekimi Doç. Dr. Zeynel Abidin Erbesler, yoğun ve özverili çalışmalarından dolayı, hastanede görev yapan tüm hekimlere, sağlık çalışanlarına ve yardımcı personele teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Süleyman Ersoy ise Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vatandaşlara kesintisiz, kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti sunmak için büyük bir özveriyle çalışıldığını ifade etti.

Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kırşehir, Hastane, Güncel, Son Dakika

Kırşehir Hastanesi'nde 1,4 Milyon Hastaya Hizmet

