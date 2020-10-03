Kırşehir İl Özel İdaresi ekipleri, köylerde içme suyu çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Kırşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, 74 köye yaklaşık 8,5 milyon liralık su ve alt yapı hizmeti götürüleceğini bildirdi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, köylerde içme suyu çalışmalarını büyük bir gayret ve özveri ile devam ettirdiklerini belirtti.

Kentteki tüm köylerin içme suyu sorunu yaşamaması için ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Yılmaz, 2019 yılında yaklaşık 11 milyon liralık yatırım ile bir çok köye hizmet götürdüklerini anımsattı.

2020 yılı için köylerde içme suyu çalışmalarının da planlanan programlar dahilinde aralıksız devam ettiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kent merkezi, Akpınar, Akçakent, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman ve Mucur ilçelerindeki program kapsamında köylerimize toplamda 37 kolektör, 15 sondaj, 8 enerji nakil hattı, 10 depo bakım, 4 yeni depo yapımı ve isale yenileme çalışmaları yaptık. Toplamda 74 köyümüze yaklaşık 8,5 milyon lira yatırımla su ve alt yapı projesi gerçekleştirdik. Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Sahada büyük özveri ile çalışan ekiplerimize teşekkür ediyorum. İçme suyu çalışmaları biten köylerimize de hizmetin hayırlı olmasını diliyorum."