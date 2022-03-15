Kırşehir Valisi Akın, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Kırşehir Valisi Akın, muhtarlarla bir araya geldi

15.03.2022 12:55
Kırşehir Valisi Akın, muhtarlarla bir araya geldi

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, bir araya geldiği kent merkezindeki mahallelerin muhtarlarının taleplerini dinledi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, bir araya geldiği kent merkezindeki mahallelerin muhtarlarının taleplerini dinledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırşehir Valiliğindeki toplantı öncesi konuşan Akın, vatandaş arasındaki en önemli bağ olan muhtarların taleplerini kısa sürede çözüme kavuşturmaya gayret ettiklerini belirtti.

Muhtarların, halkın taleplerini ilgili mercilere iletme gibi önemli bir görevi yerine getirdiğini vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"Bugünkü toplantıda muhtarlarımızın sorumlu oldukları mahalleler ile ilgili sorunlarını, talep ve isteklerini dinleyeceğiz. Sorun ve talepleri imkanlar dahilinde çözüme kavuşturmak üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz. İlimizde huzur ve güvenin sağlanmasında güvenlik güçlerimize büyük katkı sunan, eğitimden sağlığa, yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına kadar her alanda bizlere destek olan muhtarlarımıza teşekkür ediyorum."

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Muhsin Kaya, İdare ve Denetim Müdür Vekili Rüştü Öcal ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Atakan Alan ve muhtarlar katıldı.

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İbrahim Akın, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir Valisi Akın, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika


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