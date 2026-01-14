Kırtasiye Sektöründe İhracat Fırsatları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Kırtasiye Sektöründe İhracat Fırsatları

14.01.2026 00:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜKİD, yeni pazarlarla büyüme ve dijital dönüşümle sektörde dayanıklılık vurguladı.

Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Taha Keresteci, Orta Doğu ve yakın pazarlarda ticari ilişkilerin güçlenmesiyle ihracat ivmesinin devam edeceğini belirterek, "Avrupa pazarında, ürün güvenliği, izlenebilirlik ve artan dokümantasyon yükümlülükleri nedeniyle firmaların uyum yatırımlarına daha fazla odaklanması gerekecek." ifadelerini kullandı.

TÜKİD'den yapılan açıklamada, Türkiye kırtasiye pazarının geçen yıl yazım gereçleri, okul ve ofis kırtasiyesi ile kağıt ürünleri kategorilerinde nominal büyümesini sürdürdüğü belirtildi.

Ürünü deneyimleme ve görerek satın alma ihtiyacının belirleyici olduğu sektörde fiziksel mağazaların önemini koruduğu aktarılan açıklamada, kırtasiyenin eğitimden ofise, hobiden yaratıcılığa uzanan geniş kullanım alanlarıyla mevsimsellikten bağımsız 12 aya yayılan bir yapı sunduğuna işaret edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Taha Keresteci, Türkiye genelinde yaklaşık 10 bin kırtasiyecinin sektöre hizmet ettiğini belirterek, "Doğru lokasyon, güçlü ürün karması, dijital görünürlük, kurumsal müşteri yönetimi olan işletmelerin daha dayanıklı olduğunu görüyoruz." ifadelerie yer verdi.

Keresteci, şöyle devam etti:

"Güvenli ürün yaklaşımını merkeze alırken, sürdürülebilir rekabet, yerli üretimin katma değerinin artırılması, ihracatta pazar çeşitliliği ve kırtasiyecinin dijital çağda güçlenmesi temel hedeflerimiz olacak."

Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Kuzey Amerika ve Körfez ülkelerinde büyüme fırsatı görüyoruz"

Kırtasiye sektöründe ürünü görme ve deneme imkanı, hızlı tedarik ihtiyacı ve güven unsurunun belirleyici olduğuna dikkati çeken Taha Keresteci, fiziksel mağazaların sektörün omurgası olmayı sürdürdüğünü vurguladı.

E-ticaretin Türkiye'de hızla büyüdüğüne değinen Keresteci, "Kırtasiyecilerin dijital dönüşümünü hızlandıracak ve sektörel dayanıklılığı artıracak etkinlikler ve buluşmalarla ticaret hacmimizi büyütmeyi, paydaşlarımız arasında daha güçlü ve daha sürdürülebilir bir yapı oluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Keresteci, üyelerinin dijital görünürlüğünü artırmaya yönelik bilgilendirme ve rehberlik çalışmalarına odaklanacaklarını belirterek, sektörel buluşmalar, fuar katılımları, B2B temaslar ile dijital mecraları kapsayan farkındalık çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.

Orta Doğu ve yakın pazarlarda ticari ilişkilerin güçlenmesiyle ihracat ivmesinin devam edeceğini aktaran Keresteci, şunları kaydetti:

"Avrupa pazarında, ürün güvenliği, izlenebilirlik ve artan dokümantasyon yükümlülükleri nedeniyle firmaların uyum yatırımlarına daha fazla odaklanması gerekecek. Bu süreç, Avrupa'ya satış yapan firmalar için yeni bir adaptasyon dönemini de beraberinde getirecek. TÜKİD olarak özellikle Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Kuzey Amerika ve Körfez ülkelerinde büyüme fırsatı görüyoruz."

"Sektörde güvenli ürün oranı yüzde 99'un üzerine çıktı"

Yerli üretimin üst lige taşınabilmesi için tasarım gücünün artırılması ve markalaşmanın stratejik bir öncelik olarak ele alınması gerektiğini vurgulayan Keresteci, kalite standardizasyonu, ihracat sertifikasyonu, izlenebilirlik ve sürdürülebilir ambalaj gibi alanlarda güçlü bir dönüşüme ihtiyacın olduğuna dikkati çekti.

Keresteci, katma değeri yüksek, güvenilir ve markalı ürünlerle iç pazarda kalıcı olmak ve ihracatta rekabet gücünü artırmanın mümkün olduğunu kaydederek, "Bu kapsamda mevcut ve potansiyel ihracat pazarlarında temaslarımızı güçlendireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kampanya dönemlerinin satışları hızlandırdığına işaret eden Keresteci, 2026 yılında fiyat baskısının yanı sıra ürün güvenliğine yönelik hassasiyetin artarak devam edeceğini öngördüklerini aktardı.

Keresteci, sektörde güvenli ürün oranının yüzde 99'un üzerine çıktığını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Güvensiz ürüne sıfır tolerans yaklaşımı gündemimizde olmaya devam edecek. Kırtasiyeden güvenle alışveriş vurgumuz sürecek. Sektörel birlikteliği artıran organizasyonlar, denetim ve uyum süreçlerinde paydaşlarla koordinasyon, kırtasiyecilerin dijitalleşme ve rekabet gücünü artırmaya yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Sektörümüzü daha dayanıklı, rekabetçi ve sürdürülebilir bir yapıya birlikte taşıyacağız."

Kaynak: AA

Dijital Dönüşüm, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kırtasiye Sektöründe İhracat Fırsatları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MEB 81 ile yazı gönderdi Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor MEB 81 ile yazı gönderdi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor
Batman’da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı Batman'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı
ABD’li senatörden Hamaney’in tehdidine jet yanıt: Dronlara dikkat edin ABD'li senatörden Hamaney'in tehdidine jet yanıt: Dronlara dikkat edin
Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi
Terör örgütünün askeri karargah olarak kullandığı cami ilk kez görüntülendi Terör örgütünün askeri karargah olarak kullandığı cami ilk kez görüntülendi
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646’ya yükseldi İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi

23:30
Okan Buruk beklenen müjdeyi maç sonunda verdi: Paraya bakmadan getireceğiz
Okan Buruk beklenen müjdeyi maç sonunda verdi: Paraya bakmadan getireceğiz
22:32
Galatasaray, Fethiyespor’u son bölümde bulduğu gollerle devirdi
Galatasaray, Fethiyespor'u son bölümde bulduğu gollerle devirdi
21:44
Trump, İran’ın yeni liderini belirledi bile Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
Trump, İran'ın yeni liderini belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
21:18
Fethiye’de inanılmaz anlar Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
Fethiye'de inanılmaz anlar! Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
21:12
Vedat Milor’dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
Vedat Milor'dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
20:47
Skandal iddia Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu’nda görev yapmış
Skandal iddia! Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 02:13:24. #7.11#
SON DAKİKA: Kırtasiye Sektöründe İhracat Fırsatları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.