Kırtasiye Sektöründe İhracat Fırsatları

Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Taha Keresteci, Orta Doğu ve yakın pazarlarda ticari ilişkilerin güçlenmesiyle ihracat ivmesinin devam edeceğini belirterek, "Avrupa pazarında, ürün güvenliği, izlenebilirlik ve artan dokümantasyon yükümlülükleri nedeniyle firmaların uyum yatırımlarına daha fazla odaklanması gerekecek." ifadelerini kullandı.

TÜKİD'den yapılan açıklamada, Türkiye kırtasiye pazarının geçen yıl yazım gereçleri, okul ve ofis kırtasiyesi ile kağıt ürünleri kategorilerinde nominal büyümesini sürdürdüğü belirtildi.

Ürünü deneyimleme ve görerek satın alma ihtiyacının belirleyici olduğu sektörde fiziksel mağazaların önemini koruduğu aktarılan açıklamada, kırtasiyenin eğitimden ofise, hobiden yaratıcılığa uzanan geniş kullanım alanlarıyla mevsimsellikten bağımsız 12 aya yayılan bir yapı sunduğuna işaret edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Taha Keresteci, Türkiye genelinde yaklaşık 10 bin kırtasiyecinin sektöre hizmet ettiğini belirterek, "Doğru lokasyon, güçlü ürün karması, dijital görünürlük, kurumsal müşteri yönetimi olan işletmelerin daha dayanıklı olduğunu görüyoruz." ifadelerie yer verdi.

Keresteci, şöyle devam etti:

"Güvenli ürün yaklaşımını merkeze alırken, sürdürülebilir rekabet, yerli üretimin katma değerinin artırılması, ihracatta pazar çeşitliliği ve kırtasiyecinin dijital çağda güçlenmesi temel hedeflerimiz olacak."

Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Kuzey Amerika ve Körfez ülkelerinde büyüme fırsatı görüyoruz"

Kırtasiye sektöründe ürünü görme ve deneme imkanı, hızlı tedarik ihtiyacı ve güven unsurunun belirleyici olduğuna dikkati çeken Taha Keresteci, fiziksel mağazaların sektörün omurgası olmayı sürdürdüğünü vurguladı.

E-ticaretin Türkiye'de hızla büyüdüğüne değinen Keresteci, "Kırtasiyecilerin dijital dönüşümünü hızlandıracak ve sektörel dayanıklılığı artıracak etkinlikler ve buluşmalarla ticaret hacmimizi büyütmeyi, paydaşlarımız arasında daha güçlü ve daha sürdürülebilir bir yapı oluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Keresteci, üyelerinin dijital görünürlüğünü artırmaya yönelik bilgilendirme ve rehberlik çalışmalarına odaklanacaklarını belirterek, sektörel buluşmalar, fuar katılımları, B2B temaslar ile dijital mecraları kapsayan farkındalık çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.

Orta Doğu ve yakın pazarlarda ticari ilişkilerin güçlenmesiyle ihracat ivmesinin devam edeceğini aktaran Keresteci, şunları kaydetti:

"Avrupa pazarında, ürün güvenliği, izlenebilirlik ve artan dokümantasyon yükümlülükleri nedeniyle firmaların uyum yatırımlarına daha fazla odaklanması gerekecek. Bu süreç, Avrupa'ya satış yapan firmalar için yeni bir adaptasyon dönemini de beraberinde getirecek. TÜKİD olarak özellikle Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Kuzey Amerika ve Körfez ülkelerinde büyüme fırsatı görüyoruz."

"Sektörde güvenli ürün oranı yüzde 99'un üzerine çıktı"

Yerli üretimin üst lige taşınabilmesi için tasarım gücünün artırılması ve markalaşmanın stratejik bir öncelik olarak ele alınması gerektiğini vurgulayan Keresteci, kalite standardizasyonu, ihracat sertifikasyonu, izlenebilirlik ve sürdürülebilir ambalaj gibi alanlarda güçlü bir dönüşüme ihtiyacın olduğuna dikkati çekti.

Keresteci, katma değeri yüksek, güvenilir ve markalı ürünlerle iç pazarda kalıcı olmak ve ihracatta rekabet gücünü artırmanın mümkün olduğunu kaydederek, "Bu kapsamda mevcut ve potansiyel ihracat pazarlarında temaslarımızı güçlendireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kampanya dönemlerinin satışları hızlandırdığına işaret eden Keresteci, 2026 yılında fiyat baskısının yanı sıra ürün güvenliğine yönelik hassasiyetin artarak devam edeceğini öngördüklerini aktardı.

Keresteci, sektörde güvenli ürün oranının yüzde 99'un üzerine çıktığını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Güvensiz ürüne sıfır tolerans yaklaşımı gündemimizde olmaya devam edecek. Kırtasiyeden güvenle alışveriş vurgumuz sürecek. Sektörel birlikteliği artıran organizasyonlar, denetim ve uyum süreçlerinde paydaşlarla koordinasyon, kırtasiyecilerin dijitalleşme ve rekabet gücünü artırmaya yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Sektörümüzü daha dayanıklı, rekabetçi ve sürdürülebilir bir yapıya birlikte taşıyacağız."