Ilgaz Dağı ağustosta ilkbaharı yaşıyor

Kış aylarında kayakseverlerin gözdesi olan Ilgaz Dağı, ağustos ayında ilkbaharı yaşıyor.

Batı Karadeniz'in en yüksek dağlarından Ilgaz, her mevsim ziyaretçilerine ayrı güzellikler sunuyor.

Kastamonu ile Çankırı arasında bulunan ve yılın neredeyse yarısını kar altında geçiren Ilgaz Dağı, kışın bembeyaz görüntüsü ile yazın da yeşil örtüsüyle ziyaretçilerini karşılıyor.

Havaların ısınmasına bağlı olarak karın yavaş yavaş zirveye doğru çekildiği Ilgaz'ın yüksek kesimlerini ziyaret edenler yaylalarda rengarenk çiçekler, kelebekler, buz gibi akan sular, yemyeşil bir doğa bulabiliyor.

Karaçam, sarıçam ve köknar ağaçları ile yüksek kesimlerde çayırlıkların yaygın olduğu Ilgaz Dağı'nda ayı, kurt, tilki, geyik, karaca ve yaban domuzu gibi 30 civarında yabani hayvanın yaşadığı biliniyor.

Bölgede sık sık kamp yapan Mehmet Çufadaroğlu, AA muhabirine, hemen her hafta sonu Ilgaz Dağı'na geldiğini söyledi.

Bölgenin çok güzel olduğunu belirten Çufadaroğlu, "Buranın eşsiz doğası, manzarası, yeşili çok güzel. Buraya her hafta sonu geliyorum, çadırımı kuruyorum. Çok güzel bir manzarası var. Eşsiz çiçekleri var, herkesin gelmesini tavsiye ediyorum." dedi.

Ilgaz'ın havasının çok rahatlatıcı olduğunu anlatan Çufadaroğlu, "İnsanların birçoğu yaz tatilinde sahil beldelerine gidiyor. Şehir merkezinde hava sıcaklığı yeri geliyor 40 dereceyi buluyor. O sıcaktan uzaklaşıp Ilgaz Dağı'nın zirvesine geliyorum. Burada hava sıcaklığı 20 derece civarında. Yeşillik arasında serinlikte tatilimi yapıyorum." diye konuştu.

"Burası şu anda bir botanik bahçesi"

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş ise Ilgaz'ın çok özel bir yapıya sahip olduğunu dile getirdi.

Dağın çok sayıda bitki ve yaban hayvanına ev sahipliği yaptığını vurgulayan Keleş şunları kaydetti:

"Buraya bir dağ demek yanlış olur. Burası şu anda bir botanik bahçesi. Bastığımız her adımda Ilgaz'ın ve Türkiye'nin endemik bitkilerinden biriyle karşılaşıyoruz. Bizim ismini bilmediğimiz nice çiçekler var burada. Doğa fotoğrafçılarının burada çekebilecekleri çok özel çiçekler var. Ilgaz karanfili sadece burada açar. Ilgaz gelinciği buraya özgüdür. Birçok yerde tamamen kupkuru bir tabiat hakimken Ilgaz'a bahar yeni geliyor, çiçekler yeni açıyor. Çok sayıda yaban hayvanı bulunuyor. Doğa fotoğrafçıları için en ideal mevsimde ve en ideal yerdeyiz."

Dağda montla gezdiklerine işaret eden Keleş, "Şu anda üzerimizde montlar var. 40 derecelik aşırı sıcaklarda insanlara 'Dışarı çıkmayın' diye uyarılar yapılıyor. Biz şu anda Ilgaz'ın zirvesinde 20 derece sıcaklıkta üşüyoruz. Buradaki bu güzel, temiz hava ve bu inanılmaz görüntü insanları buraya çekiyor." ifadesini kullandı.