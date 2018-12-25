Kış Aylarının Vazgeçilmez İçeceği Boza

Kış aylarının vazgeçilmez içeceği boza Velimeşe bozasının ünü sınırlarını aştı Klasik boza renklendiTEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Ergene ilçesinin Velimeşe Mahallesi'nde üretilen meşhur bozanın ünü sınırlarını aştı.

Kış aylarının vazgeçilmez içeceği boza

Velimeşe bozasının ünü sınırlarını aştı

Klasik boza renklendi



TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Ergene ilçesinin Velimeşe Mahallesi'nde üretilen meşhur bozanın ünü sınırlarını aştı. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, enerjisini bozaya borçlu olduğun söylerken, mahallede üretim yapan bozacılardan Mehmet Bozdağ da klasik boza dışında 29 çeşit boza üretimi yaptıklarını ve Türkiye'nin her yerine boza gönderdiklerini kaydetti.

Boza deyince akla Ergene'nin ve Velimeşe'nin geldiğini kaydeden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Boza bizim çok eski bir geleneğimiz. 1877-1878 yıllarında Balkanlar'dan göç eden atalarımız boza kültürünü de buraya taşımışlar. O günden bugüne boza kültürü Velimeşe'de devam ediyor. Yaklaşık 130 yıllık bir gelenek, görenek. Bu kültürü yaşatan bozacı ustalarımıza teşekkür ediyorum. Bozacı ustaları sayesinde bu gelenek devam etti ve devam ediyor. Bugünkü kardeşlerimizden de çocuklarına, torunlarına bu gelenek devam edecek. Boza kış içeceği, genelde kışın tüketiliyor. Bozamız Türkiye'de ün yaptı, yapmaya da devam ediyor. Her gün potansiyeli artıyor, pazarı artıyor. Türkiye'nin birçok noktasına da buradan pazarlama tekniği ile gönderebiliyoruz. Bizim de bozacı kardeşlerimizin de hedefi bu işi fabrikasyona çevirmek. Şu anda atölye bazında devam ediyor. Onların çalışmalarını biz yakından görüyoruz ve destekliyoruz da belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz" dedi.



"10. Boza Festivali düzenlendi"

Ergene'de düzenlenen boza festivaliyle ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Yüksel, "Bu yıl 10'uncusunu düzenledik. Güreşlerle aynı paralelde gidiyor. Biliyorsunuz biz ata sporuna da destek veriyoruz. 5 yıl Velimeşe'de boza festivali yaptık 5 yıl da Ergene'de devam ettik 10'uncu yılını yaptık. Yine Allah kısmet ederse, vatandaş tekrar tercihini, teveccühünü bizden yana gösterirse festivallerimizi devam ettireceğiz, ettirmek istiyoruz. Boza aynı zamanda yeni doğan bebeklerin annelerine tavsiye ediliyor çünkü protein. Bizler de topçularımıza bunu doping olarak veriyoruz. Bazen bana soruyorlar 'başkanım bu kadar enerjiksin ne kullanıyorsun, bir şey mi kullanıyorsun?' diye soruyorlar. Bir şey kullandığım yok. Vitamin falan kullanmıyorum. Boza takviyesi ile ayaktayız. Sabah erken saatte çalışmaya başlayıp geç saatlere kadar boza sayesinde ayaktayız. Boza bizim için doping oluyor. Ben tüm vatandaşlarımıza hele hele hiç içmeyenlere kesinlikle tavsiye ediyorum. Boza tatmalarını, Ergene Velimeşe bozası tatmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu. Meşhur bozanın sırrı darı irmiği ile mısır ununda

Velimeşe'de boza üretimi ve satışı yapan Mehmet Bozdağ ise Geleneksel Velimeşe bozası yapanlardan biri olduğunu ifade ederek, "Yaklaşık 5 kuşaktır bu işi devam ettiriyoruz. Velimeşe bozasının yapım aşamasında darı irmiği ile mısır unu kullanılarak hammaddeyi alıp kendi değirmenimizde kendimiz çekiyoruz. Kaynar suya darı irmiği ile mısır unu karışımını ilave ederek pişmeye bırakıyoruz. Bir süre piştikten sonra hamur haline gelen ürünümüzü soğumaya bırakıp daha sonra presleme makinesinden bozayı süzerek, süzgeçten geçirip ham boza halini alıp paslanmaz çeliklerde fermantasyona bırakıyoruz. Daha sonra belirli bir süre geçtikten sonra içine şeker kattığımız bozayı halkımızın beğenisine sunuyoruz" dedi. Klasik boza renklendi

Mehmet Bozdağ, "Velimeşe bozası 93 harbinden beri 100 yılı aşkın süredir meşhur bir Velimeşe içeceğidir. Meşhur olmasının nedenlerinden bir tanesi Bulgaristan'ın Veliko Tırnova bölgesinden gelen atalarımızın yapmış olduğu bir ürün. Velimeşe bozasını meşhur eden Topal Hafız olarak bilinen Adem Usta'dır. Daha sonra onun çırağı Kamil Bozdağ ile birlikte Önder Bozdağ ve bendeniz Mehmet Bozdağ'a geçmiş bulunmaktadır. Biz yıllardan beri devam eden Velimeşe bozamızı geleneksel halden çıkarmak için inovasyona uyarak çeşitlendirdik. Bugün tam 30 çeşit boza yapıyoruz. Çikolatalı, çilekli, damla sakızlı, kayısılı, şeftalili gibi ürünlerimiz de mevcut. Hatta bunun için de online satış sitesi kurduk. Bu sayede Velimeşe'den Türkiye'nin dört bir yanına boza gidiyor. Şırnak'tan tutun İstanbul, Ankara, Artvin'e kadar bozalarımızın gittiği oluyor. Bu sayede de Türkiye'deki insanları, Velimeşe bozasını bir nebze bile olsa duyan insanları evinde kapısına kadar bozamızı götürerek bu geleneksel lezzetin tadına bakmasını sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

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