Son Dakika Haberleri: Kış Günü Öğrencileri Isıtan Yardım

Kış Günü Öğrencileri Isıtan Yardım

58 dakika önce

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının(SYDV) girişimleri ile bir firma tarafından ilçedeki kırsal mahalle okullarında okuyan ihtiyaç sahibi yaklaşık 200 öğrenciye bot ve kaban yardımı yapıldı.

Kış Günü Öğrencileri Isıtan Yardım, System.String[]
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının(SYDV) girişimleri ile bir firma tarafından ilçedeki kırsal mahalle okullarında okuyan ihtiyaç sahibi yaklaşık 200 öğrenciye bot ve kaban yardımı yapıldı.

Önce İlçe Kaymakamı Kudret Kurnaz makamında ziyaret edildi, daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde gidilecek okulların planlaması yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan soğuk kış şartlarında ihtiyaç sahibi öğrencilere yaptıkları yardımlardan dolayı firma yetkililerine teşekkür etti. Demircan, Vezirköprü Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Muhammed Kara, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ahmet Akdoğan, Milli Eğitim Şube Müdürü Kasım Sülü, firma yetkilisi Tahir Bayraksoy ve annesi Hülya Bayraksoy'un katılımı ile hediyeler öğrencilere dağıtıldı.

Büyük sevinç yaşayan öğrenciler, bot ve kaban yardımının kış gününde kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek bu yardımı yapanlara teşekkür ettiler. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:36 Kaynak: İHA

Ahmet Demircan, Vezirköprü, Samsun, Yaşam
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