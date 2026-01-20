Kış Hastalıklarına Karşı Bağışıklığı Güçlendirin - Son Dakika
Kış Hastalıklarına Karşı Bağışıklığı Güçlendirin

Kış Hastalıklarına Karşı Bağışıklığı Güçlendirin
20.01.2026 10:39
Uzmanlar, günde 30 gram lif ve fermente gıda tüketiminin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirtti.

Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Türkay Güncü, günde ortalama 30 gram lif ile fermente gıda tüketiminin, kış hastalıklarına karşı korunmada en etkili yöntemlerden biri olduğunu belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, kış aylarında havaların soğuması, nem oranının düşmesi ve kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilmesi, viral enfeksiyonların yayılımını kolaylaştırıyor.

Soğuk havanın üst solunum yollarının savunma mekanizmasını zayıflatmasıyla hastalıklara yakalanma riski de artıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzm. Dr. Türkay Güncü, hastalıkları önlemenin ve daha hafif atlatmanın en etkili yollarından birinin bağışıklık sistemini güçlendirmek olduğunu anlattı.

Güncü, bağışıklık sisteminin önemli bir bölümünün bağırsaklarda yer aldığına dikkati çekerek, sağlıklı bir mikrobiyotanın vücudun savunma gücünü doğrudan etkilediğini kaydetti.

Dengeli ve güçlü bir mikrobiyotanın, bağışıklık yanıtının daha kontrollü ve dengeli olmasını sağladığına işaret eden Güncü, "Aynı zamanda mukozaları güçlendirir ve inflamasyonu azaltır. Mikrobiyotayı güçlendirmenin en temel yolu ise beslenmeden geçiyor. Günlük ortalama 25-30 gram lif alımı mikrobiyota üzerinde oldukça olumlu etkilere sahiptir." ifadelerini kullandı.

Güncü, liflerin kalın bağırsakta yararlı bakteriler tarafından fermente edilerek kısa zincirli yağ asitlerine dönüştüğü bilgisini paylaştı.

Bu maddelerin bağırsak mukozasını ve bariyerini güçlendirerek bağışıklık sisteminin daha dengeli çalışmasına katkı sağladığını vurgulayan Güncü, şunları kaydetti:

"Beslenmede fermente gıdaların mutlaka yer alması gerek. Ev yapımı yoğurt, kefir, turşu ve tarhananın mikrobiyota için önemli bir kaynak. Ayrıca yeterli protein alımı, zeytinyağı ve omega-3 gibi sağlıklı yağların tüketimi de bağışıklık sistemini destekler. Doymuş yağ oranı yüksek besinlerin ise azaltılması gerekir. Gereksiz antibiyotik kullanımı ise mikrobiyotaya zarar veriyor. Yalnızca hekim önerisiyle kullanılmalı. Zorunlu durumlarda antibiyotik kullanımı sonrası 1-2 hafta probiyotik desteği alınabilir. Bunun yanında stres ve yetersiz uyku da mikrobiyal çeşitliliği azaltarak bağışıklığı olumsuz etkiler."

Kaynak: AA

