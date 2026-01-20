Kış Koşullarında Evde Sağlık Hizmeti - Son Dakika
Kış Koşullarında Evde Sağlık Hizmeti

Kış Koşullarında Evde Sağlık Hizmeti
20.01.2026 13:23
Tatvan'da sağlık ekipleri, kışın zorlu koşullarında yaşlı ve yatalak hastalara evde bakım sunuyor.

Bitlis'in Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü Kronik Hastalıklar ve Yaşlı Sağlığı Birimi ekipleri, zorlu kış koşullarına rağmen ziyaret ettikleri yaşlı ve yatalak hastalara evlerinde sağlık hizmeti sunuyor.

Kentte etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle evlerinden çıkmakta zorlanan ve düşme riski bulunan yaşlılar ile yatalak hastalara yönelik evde sağlık hizmeti veriliyor.

İlçe merkezi ve bağlı köylerde yaklaşık 400 yaşlı ve yatalak hastayı evlerinde ziyaret eden sağlık ekipleri, genel sağlık kontrollerinin yanı sıra tansiyon, şeker ve diğer ölçümlerini yapıyor.

Gittikleri evlerde hasta ve yakınlarını da bilgilendiren sağlık çalışanları, çeşitli hediye ve sürprizlerle hastalara moral veriyor.

Tatvan'ın Sarıkum köyünde yaşayan 75 yaşındaki Kamile Uras'ın evine giden sağlık ekipleri, durumunu kontrol ettikleri hastanın tansiyon ve şeker ölçümlerini yaparak tahlil için numune aldı.

Suat Uras, Tatvan Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık bir yıldır düzenli olarak evde annesinin sağlık kontrolünü yaptığını ve ilaçlarını takip ettiğini söyledi.

Köyde çok kar yağdığını belirten Uras, "Buralarda çok kar oluyor ve bazen ulaşımda zorlanıyoruz. 75 yaşındaki annem şeker ve tansiyon hastası. Bu hizmet bizim için çok önemli." dedi.

Evde sağlık hizmetinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kamile Uras ise "Allah devletten razı olsun. İlaçlarımı veriyorlar, benimle ilgileniyorlar. Köyde kar çok. Dizlerim ağrıyor, hastaneye gidip gelemiyorum." diye konuştu.

Kronik Hastalıklar ve Yaşlı Sağlığı Birimi'nde görevli hemşire Kader Balık ise Tatvan Sağlık Müdürlüğü olarak zorlu kış koşullarında sağlık kuruluşlarına ulaşamayan hastalar için sahada olduklarını belirtti.

Bu kapsamda Sarıkum köyünde 75 yaşındaki Kamile Uras'ı evinde ziyaret ettiklerini anlatan Balık, "Kendisi şeker ve tansiyon hastası. Sağlık taramasını yaptık. Şu anda bir sıkıntısı görünmüyor. Acil durumda 112 Acil Çağrı Merkezini aramalarını önerdik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Kış Koşullarında Evde Sağlık Hizmeti
