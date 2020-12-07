Kış şartlarında doğada kalan yaban hayvanları için yem bıraktılar - Son Dakika

Kış şartlarında doğada kalan yaban hayvanları için yem bıraktılar

07.12.2020 12:35

- Kış şartlarında doğada kalan yaban hayvanları için yem bıraktılar Off Road ekibinden anlamlı etkinlik Macera ve doğasever Off-Road ekipleri zorlu kış şartlarında doğada yaşayan hayvanlara yem vermek için yollara çıktılar.

- Kış şartlarında doğada kalan yaban hayvanları için yem bıraktılar

Off Road ekibinden anlamlı etkinlik

ERZURUM - Macera ve doğasever Off-Road ekipleri zorlu kış şartlarında doğada yaşayan hayvanlara yem vermek için yollara çıktılar. Doğada mücadele etmek için araçlarının birkaç yerinde değişiklik yaparak kendilerine has özel yapım araçlara yükledikleri yemleri karla kaplı dağları aşarak araziye bırakan ekip, yaban hayatta yaşayan hayvanlara sahip çıkılmasını istedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Macera Off Road Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, "Bu kez yaban hayatta yaşayan hayvanları korumak ve onların yaşamlarını sağlamak için doğaya yem bırakmak için karlı dağları aştık " dedi.

Erzurum'un ağır kış aylarında yaban hayatta hayvanların açlıktan ölmemesi için 6 yıl önce başlattıkları ve geleneksel hale getirdikleri Erzurum Büyükşehir Belediyesi Macera Off Road ve Erzurum Off-Road Doğa Sporları Kulübü üyeleri, karla kaplı dağlara yiyecek bıraktı.

Zorlu doğada yaban hayvanlarına yemleme yapmak için gider ekip bazen zorlu doğa şartlarına da göyüş germek zorunda kaldılar. Yemleme yapılan arazide giderken kapanan yolda maceracılar yolu açmak için adeta doğayla da mücadele etmek zorunda kaldılar.

Yaban hayvanlarının hayatta kalmalarını sağlamak için giden macera severler ormanlık alanda geçtiler. Köşk köyü göleti olarak adlandırılan göle geldiklerinde macera sever aracı ile gölet üzerinde gösteri yaptı. Gölet üzerinde gösteri yapan araç gölet üzerinde fazla hareket edince buzla kaplı göletin buzları çatlayıp kırılınca sol tarafa doğru gölete düştü. Göle düşen araç uzun çalışmalar sonucu göletten çıkarıldı.

Bir tarafta gölete düşen araç göletten çıkarılmaya çalışılırken bir taraftan da macera ve doğaseverler yanlarında getirdikleri yiyecekleri hazırladılar. Erzurum'un olmazsa olmazı olan semaver yakarak çaylarını yudumlarılar.

Yaban hayata ulaşmak için özel yapım araçları ile dağları aştıklarını belirten Erzurum Büyükşehir Belediyesi Macera Off Road Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş " Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Vefa Destek Grubu ve Erzurum Macera Off Road Doğa Sporları Kulübü olarak yaban hayatı için buradayız. Mevcut pandemi kısıtlamalarından dolayı yaban hayvanlarını unutmuş durumdayız. Daha önce piknik yapmaya gelen insanların artıklarıyla geçinen yaban hayvanları şuan ciddi anlamda zor durumda ve biz buna duyarsız kalmayarak her sene yapmış olduğumuz yaban hayvanlarını besleme sosyal sorumluluk projesine bu yılda devam ettik. İnşallah her hafta sonu bu organizasyonu yapacağız " dedi.

Kış şartlarında doğada kalan yaban hayvanları için yem bıraktılar
Kış şartlarında doğada kalan yaban hayvanları için yem bıraktılar
Kış şartlarında doğada kalan yaban hayvanları için yem bıraktılar
Kış şartlarında doğada kalan yaban hayvanları için yem bıraktılar
Kış şartlarında doğada kalan yaban hayvanları için yem bıraktılar
Kış şartlarında doğada kalan yaban hayvanları için yem bıraktılar

Büyükşehir Belediyesi, Erzurum, Yaban, Göle, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kış şartlarında doğada kalan yaban hayvanları için yem bıraktılar - Son Dakika


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