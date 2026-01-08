Kısa Boylu Yeteneği: Sedat Uçak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kısa Boylu Yeteneği: Sedat Uçak

Kısa Boylu Yeteneği: Sedat Uçak
08.01.2026 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akondroplazi rahatsızlığına rağmen futbol yeteneğiyle dikkat çeken Sedat Uçak, zorlukları aşıyor.

Şanlıurfa'da halk arasında cücelik olarak adlandırılan akondroplazi rahatsızlığı nedeniyle boyu kısa kalan Sedat Uçak, futbol yeteneğiyle dikkat çekiyor. Uçak, bir cambaz gibi topu istediği mesafeden istediği hedefe atabiliyor.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı TİGEM arazileri içerisinde yer alan kırsal Karatepe Mahallesi'nde yaşayan ve halk arasında cücelik olarak adlandırılan akondroplazi rahatsızlığı nedeniyle boyu kısa kalan 32 yaşındaki Sedat Uçak, futbol topuyla istediği hedefi istediği mesafeden tek atışta tutturabiliyor. Üniversite mezunu olan ve kendi imkanlarıyla evde spor yapan Uçak, zorlu hayat şartlarına rağmen azmiyle mahalledeki herkese örnek oluyor.

Eğitime yürüyerek, hayata koşarak başladı

Sedat Uçak'ın başarı hikayesi aslında çocukluk yıllarına dayanıyor. İlkokul ve ortaokul döneminde TİGEM arazisi içinde yer alan göçer bölgesinden her gün kilometrelerce yolu yürüyerek okula giden Uçak, zorluklar karşısında pes etmemeyi o yıllarda öğrendi. Bugün üniversite mezunu olan Sedat Uçak, 5 yıldır evli ve engelli maaşıyla geçimini sağlıyor.

Hedef gözetmeksizin tutturuyor

Uçak'ı diğer insanlardan ayıran en büyük özelliği ise doğuştan kısa boylu olmasına rağmen, futbol topu ile istediğini yapabilmesi. Evinin bahçesini adeta bir antrenman sahasına çeviren Uçak, futbol topuyla her insanın yapamayacağı şeyleri yaparak videoya çekiyor. Ufak pencerelerden topu geçiren, hareket halindeki araç tekerleklerinin tam ortasından isabet sağlayan Sedat'ın videoları, binlerce kişi tarafından izleniyor. Sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine ulaşan Uçak, imkansız denilen açılardan topu hedefe ulaştırıp izleyenleri hayrete düşürüyor.

Üniversiteyi bitirdikten sonra ailesinin yanına dönen Sedat Uçak, hayvancılıkla uğraşıyor. Boş zamanlarında ise futbol topuyla zaman geçiren Uçak, "Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Karatepe Mahallesi'nde yaşıyorum. Uzun zamandır top oynuyorum. Bel fıtığından sonra artık top oynamıyorum. Artık topu büyük küçük fark etmeden her pencereden atıyorum. İstediğim hedefi vurabiliyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Futbol, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kısa Boylu Yeteneği: Sedat Uçak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum
Sokak ortasında dehşet Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı Sokak ortasında dehşet! Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı
Görüntü İstanbul’dan Binlercesi yan yana dizildi Görüntü İstanbul'dan! Binlercesi yan yana dizildi
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı
Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti, olan yine vatandaşa oldu Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti, olan yine vatandaşa oldu

12:13
Bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL oldu
Bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL oldu
12:00
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
11:54
Rıza Pehlevi’nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
11:29
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti’ye geçebilir
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti'ye geçebilir
11:27
Suriye ordusu SDG’ye saat verdi: 13.30’da saldırı başlatacağız
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız
11:09
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye’de hala ne yapıyor
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye'de hala ne yapıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 12:47:19. #7.11#
SON DAKİKA: Kısa Boylu Yeteneği: Sedat Uçak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.