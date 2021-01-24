Kışa özel cilt bakım önerileri... Dermatolog Dr. Neslihan DOLAR yazdı - Son Dakika

Kışa özel cilt bakım önerileri... Dermatolog Dr. Neslihan DOLAR yazdı

24.01.2021 07:40
Kışa özel cilt bakım önerileri... Dermatolog Dr. Neslihan DOLAR yazdı, System.String[]

C VİTAMİNİYLE CİLDİNİZİ YENİLEYİN!

C VİTAMİNİYLE CİLDİNİZİ YENİLEYİN!

Bakım kürünüze kış mevsiminin nimetlerinden yararlanarak başlayabilirsiniz!

Kış mevsiminin soğuğundan ve rüzgarlı havasının etkisinden; yine kış ayının nimetlerinden faydalanarak korunmak mümkün. Derinin yenilenmesini, lekelerin azalmasını ve yara iyileşmesini hızlandıran C vitamini; kış meyvelerinde özellikle portakal, mandalina, kivi ve greyfurtta bol miktarda bulunmaktadır. Bu meyveleri yiyerek; hem bağışıklık sisteminizi güçlendirmeyi, hem de cildinizin kendini yenilenmesini sağlayabilirsiniz. Kayısı suyu da içerdiği potasyum miktarı açısından oldukça zengindir. Ayrıca içerdiği karoten sayesinde cilt için oldukça faydalıdır. Bir bardak kayısı suyu, günlük A vitamini gereksiniminin 3'te birini karşılamaktadır. Havuçta da beta karoten içeriği yüksek olup kuru ciltler için ve deri yenilenmesi için gerekli bir besin kaynağıdır. Sağlıksız, kuru ve mat görünümlü bir cildiniz olduğunu düşünüyorsanız bol bol kayısı ve havuç suyu tüketin.

Yine özellikle Covid-19 pandemisi döneminde çok sık başvurulan damar yoluyla uygulanan yüksek doz C vitamini de özellikle glutatyon ile birlikte cilt yenileyici ve renk açıcı özellikleri ile oldukça faydalıdır.

Cilde dışarıdan sürülerek uygulanan C vitamini benim de danışanlarıma özellikle kış aylarında önerdiğim favori ev devam ürünüdür. Özellikle lekeye meyilli soluk ve pürüzlü ciltlerde etkilidir. Burada dikkat edilmesi gereken durum uygulanan C vitamini serumların cilt yüzeyinde kalmadan cilt altı dokular tarafından hızla emilmesidir.

HANGİ CİLT TİPİNE SAHİPSİNİZ?

Her mevsim cildin ihtiyacı değişir. Dolayısıyla cilt bakım rutinlerinin de mevsimsel olarak değişmesi gerekir. Kuru ve hassas ciltlere sahip iseniz nemlendirici özelliği olan bir temizleyici kullanmalısınız. Günlük rutininiz sırasında cildinizin doğal yağlarının kaybolmamasına yardımcı olur. Seramid ve doğal yağ içeriği yüksek olan daha yoğun nemlendiricilere geçiş yapabilirsiniz. Normal-karma cilt yapısına sahip iseniz köpük formunda olan temizleyicileri ve aloe vera içeren nemlendiricileri kullanabilirsiniz. Kış aylarında cilt rahatsızlıkların görülme sıklığı da artıyor. Rüzgar, düşük nem, kirli hava ve kapalı ortamlarda bulunmak, maske kullanımı sivilcelerin artmasına neden oluyor. Kış aylarında artan sivilcelerle başa çıkmak için kimyasal peeling ve meyve asitlerinden oluşan maskeler işe yarayacaktır. Sabah akşam akneli ciltlere yönelik salisilik asit ve çay ağacı yağı içeren yıkama jelleri akneli ciltlerin temizliğinde yeterli olacaktır.

KIŞA ÖZEL MEDİKAL BAKIMLAR

Günlük bakımların yanı sıra, aylık veya haftalık uygulanan cilt bakımları da cilt sağlığına olumlu katkı sağlar. Düzenli olarak uygulanan ve profesyonel ellerde dermatolog kontrolünde yapılan cilt bakımları leke problemlerinde, kırışıklık tedavisinde ve sivilceli ciltlerin tedavisinde çok etkin olarak kullanılmaktadır. Leke, akne, kırışıklık ve kuruluk sorununuz varsa lazer ve radyofrekans destekli profesyonel cilt bakım uygulamalarıyla da cildinizi şımartabilirsiniz. Bu uygulamalar dermatolog kontrolünde problemli ciltler için yapılan tedavilerdir ve sadece kış aylarına yapılmaktadır.

Sıklıkla tercih edilen oksijenin gücünü kullanarak yapılan, cildin tüm ihtiyacını karşılamaya yönelik çok yönlü bakımlardır. Arındırma, besleme ve oksijen sağlama yoluyla cilde etki eden bu sistem doğal kaplıcaların ciltte yarattığı etkiyi taklit ederek vücutta bakım yapılan bölgelere oksijen gönderen bir tepki oluşumunu tetikler. Aynı anda da cildi ölü hücrelerden arındırır ve uygulama sırasında ve sonrasında cildin temel gıda maddeleriyle beslenmesi için uygun ortamı yaratır.

KALINLAŞAN, MATLAŞAN CİLDİ SOYMAK GEREK!

Yaz sonrası güneşin etkisiyle kalınlaşan, lekelenen ve kırışan ciltleri; kış aylarında uygulanan kimyasal peeling ile tedavi etmek mümkündür. Kimyasal peeling yani soyma işlemi; deri yaşlanmasının önlenmesi ve tedavisi amacıyla kullanılan etkin ve güvenilir bir yöntemdir. Bu amaçla doğal meyve asitlerinden üretilen ajanlar; deri tipine, ciltteki leke, kırışıklık veya akne izlerinin derinliğine göre çeşitli konsantrasyonlarda kullanılır. Doktor tarafından uygulanan bu yöntemle; ince kırışıklıklar, kuruluk, leke ve akne izleri tedavi edilir. Bu yöntemle yaz sonrası kalınlaşan derinin üst tabakası ölü hücrelerden arındırılır. Böylece derinin mat ve soluk görünümü giderilir, daha parlak ve gözenekleri sıkılaşmış taze bir cilt oluşturulur.

MEZOLİFTİNG İLE CİLDİNİZ BESLENSİN

Kimyasal peeling yöntemiyle derinin üst tabakaları tedavi edilirken; mezolifting yöntemiyle de derinin alt tabakaları tedavi edilir. Mezolift yöntemiyle; yaz boyunca güneş nem ve sıcaktan etkilenmiş cildinizi gençleştirirken, kış mevsimine de yepyeni ve sağlıklı bir görünümle adım atabilirsiniz. Mezolift; geçen yılların ciltteki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmayı amaçlayan bir tedavi yöntemidir. Cildin kaybettiği nem, vitamin, aminoasit ve mineral desteği, deri altına ufak iğnelerle enjekte edilir.

Kışa özel cilt bakım önerileri... Dermatolog Dr. Neslihan DOLAR yazdı

Koronavirüs, Kimyasal, Havuç, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kışa özel cilt bakım önerileri... Dermatolog Dr. Neslihan DOLAR yazdı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Türk gemisi için devrede! Tüm yetkililere talimat verdi Erdoğan'ın peş peşe görüşme yaptığı Saadet Partisi'nden ittifaka şartlı yeşil ışık Kuraklık tehlikesi sonrası yeni düzenleme hayata geçti! Binalarda yağmur suyu toplama sistemi artık zorunlu Erdoğan Bayraktar'dan çok konuşulacak Muharrem İnce paylaşımı! Yeni kurulacak partiye mi katılıyor? Güneşli havaları unutun! Kar geri geliyor, hafta boyunca sürecek 13 yaşındaki kız çocuğu, kendisini hamile bırakan 14 yaşındaki arkadaşı tarafından öldürüldü 5 çocuğunu öldürüp evi ateşe veren kadın canına kıydı, bıraktığı not tüyler ürpertti Kanlı, kefenli modifiye araç emniyeti alarma geçti
Mehmet Ali Erbil'in konuk olduğu İbo Show'da duygusal anlar! Gözyaşları sel oldu Mehmet Ali Erbil'in konuk olduğu İbo Show'da duygusal anlar! Gözyaşları sel oldu         
00:59
Kız arkadaşına intihar mesajı atan genç için ekipler seferber oldu Kız arkadaşına intihar mesajı atan genç için ekipler seferber oldu         
23:49
Sağlık Bakanı Koca, haritayla paylaştı! İşte il il aşı olanların sayısı Sağlık Bakanı Koca, haritayla paylaştı! İşte il il aşı olanların sayısı         
22:38
Son Dakika: Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel'in bu sezon forma giymesi için QPR ile anlaştı Son Dakika: Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel'in bu sezon forma giymesi için QPR ile anlaştı         
21:05
'La Casa de Papel' dizisinin Tokyo'su Ursula Corbero, üstsüz pozlarıyla takipçilerini mest etti 'La Casa de Papel' dizisinin Tokyo'su Ursula Corbero, üstsüz pozlarıyla takipçilerini mest etti         
19:47
İbrahim Tatlıses'i topa tutan Aydilge eleştirilerine bugün de devam etti İbrahim Tatlıses'i topa tutan Aydilge eleştirilerine bugün de devam etti         
18:07
Ronaldo, Suudi Arabistan'dan gelen 53 milyon TL'lik reklam teklifini reddetti Ronaldo, Suudi Arabistan'dan gelen 53 milyon TL'lik reklam teklifini reddetti         
17:00
Ankara oyun havası oynayan Aleyna Tilki'nin performansı takipçileri tarafından beğenilmedi Ankara oyun havası oynayan Aleyna Tilki'nin performansı takipçileri tarafından beğenilmedi         
16:10
Kurduğu sistem sayesinde 8 yıldır elektriğe tek kuruş para ödemiyor Kurduğu sistem sayesinde 8 yıldır elektriğe tek kuruş para ödemiyor         
14:19
Cardi B, alışverişe giderken giydiği kıyafetle görenleri şaşı etti Cardi B, alışverişe giderken giydiği kıyafetle görenleri şaşı etti         
12:20
Ünlü sanatçılarla fotoğrafını paylaşan Hatice, itirafıyla herkesi şaşkına çevirdi Ünlü sanatçılarla fotoğrafını paylaşan Hatice, itirafıyla herkesi şaşkına çevirdi         
11:47
Suudi Arabistan'da yaşayan fenomen Fouz Al-Otaibi, eşiyle küvet videosunu paylaşınca tepki çekti Suudi Arabistan'da yaşayan fenomen Fouz Al-Otaibi, eşiyle küvet videosunu paylaşınca tepki çekti         
10:36
İstifa ettiği iddia edilen AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'dan manidar paylaşım İstifa ettiği iddia edilen AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'dan manidar paylaşım         
10:33
İkinci el araç piyasasında fiyatlar şubat sonu yükselecek İkinci el araç piyasasında fiyatlar şubat sonu yükselecek         
10:01
Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi         
09:48
Öldürücü soğukların hüküm sürdüğü topraklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu Öldürücü soğukların hüküm sürdüğü topraklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu         
09:43
Koronavirüs aşısı yaptıran Melih Gökçek ve eşi, sosyal medyada topa tutuldu Koronavirüs aşısı yaptıran Melih Gökçek ve eşi, sosyal medyada topa tutuldu         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2021 07:56:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kışa özel cilt bakım önerileri... Dermatolog Dr. Neslihan DOLAR yazdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei