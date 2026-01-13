Kışın Atlı Safari Keyfi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Kışın Atlı Safari Keyfi

Kışın Atlı Safari Keyfi
13.01.2026 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da farklı meslek gruplarından biniciler, karla kaplı arazide stres atarak doğayla buluşuyor.

Kış aylarında sert iklimiyle bilinen Erzurum'da, farklı meslek gruplarından biniciler, kar ve buzla kaplı arazide atlı safari yaparak hem stres atıyor hem de doğayla iç içe vakit geçiriyor.

Kış sporlarıyla öne çıkan kentte at biniciliğini hobi edinenler, Aziziye ilçesi kırsalındaki çiftliklere emanet bıraktıkları atlarla bembeyaz arazide safariye çıkıyor.

Aralarında hakim, polis, akademisyen, gazeteci ve esnafın da bulunduğu grup, boş zamanlarını karla kaplı ovalarda ve buz tutmuş dere yataklarında atlı safari yaparak değerlendiriyor.

Zaman zaman sıfırın altında 15 dereceye kadar düşen hava sıcaklığına rağmen biniciler, doğanın sunduğu sessizlik ve manzaranın tadını çıkarıyor.

"Mental olarak güçlenme ve odaklanmamıza katkıda bulunuyor"

Kentte görevli hakim Rıdvan Ülkümen, AA muhabirine, Erzurum'un doğasının her daim at binmeye uygun olduğunu söyledi.

Erzurum'un atçılık ve binicilik kültüründe derin bir tarihinin olduğunu belirten Ülkümen, "Fiziksel ve iklimsel şartların zorluğu bu coğrafyada binicilik sporunu yapmak için güçlü psikolojik ve fiziksel bir dayanıklılık gerektiriyor. İşimizin yoğun olması vicdani anlamda yüksek sorumluluk gerektirmesi bakımından bu sporu yapıyor olmak, mesleki anlamda da dinlenme, mental olarak güçlenme ve odaklanmamıza katkıda bulunuyor." dedi.

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pelin Mete de atlarla zaman geçirmenin eğlenceli olduğundan bahsetti.

Mete, "Kar sporları denince aklıma ilk karda atlı binicilik geliyor. Karda at sürmenin keyfi başka, karda tehlikeli olduğu düşünülüyor. İlk kar yağdığında binmiyoruz, ikinci ya da üçüncüsünü bekliyoruz çünkü ilki zemin oluşturuyor sonrakiler koşmak için zemini hazırlıyor." ifadelerini kullandı.

"Erzurum'un karlarla kaplı doğasında at binmek eşsiz bir deneyim"

Başkomiser İsmail Taşdemir ise boş vakitlerinin çoğunu at üzerinde karla kaplı arazide geçirdiğini anlattı.

Taşdemir, "Erzurum'un karlarla kaplı doğasında at binmek eşsiz bir deneyim. Karın verdiği derin sessizlikte doğayla baş başa kalınıyor. Kendimizle de baş başa kalarak güzel vakit geçiriyoruz." şeklinde konuştu.

Elektrikçi Enes Karakaş da eşi sayesinde biniciliğe başladığını ifade ederek, "Millet dışarıda geziyor, ben burada stres atıyorum. Soğuk bir memleketteyiz ama atın sevgisi bizi ısıttığı için yaz kış demeden sıkı giyinip safariye çıkıyoruz. Kışın at binmek daha iyi, karda at binmek eğlenceli ve daha zevkli." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Erzurum, Kültür, Stres, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kışın Atlı Safari Keyfi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimizde petrol heyecanı Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek
Sigara tiryakilerine kötü haber Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat Özel nitelikli silah bile ele geçirildi 3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
Ünlü futbolcu, eski eşinin yeğeninden çocuk bekliyor Ünlü futbolcu, eski eşinin yeğeninden çocuk bekliyor
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
Esra evde öldürüldü Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında Esra evde öldürüldü! Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında

11:49
Tedesco’dan geleceği hakkında açıklama: Gideceği ülkeyi söyledi
Tedesco'dan geleceği hakkında açıklama: Gideceği ülkeyi söyledi
11:41
Bahçeli’nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
Bahçeli'nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
11:32
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı! Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
11:16
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi’ye hem de DEM Parti’ye verip veriştirdi
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi
11:06
Ev arkadaşının “Pavyon“ iddiası genç kadını küplere bindirdi
Ev arkadaşının "Pavyon" iddiası genç kadını küplere bindirdi
11:00
Böylesi görülmedi Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
Böylesi görülmedi! Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 12:03:51. #7.11#
SON DAKİKA: Kışın Atlı Safari Keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.