Kışın Hayvanlara Dikkat!

10.01.2026 12:44
Uzman Veteriner Tuğçe Kara, soğuk kış aylarında hayvanların korunması için önemli tavsiyelerde bulundu.

Eskişehir'in soğuk kış aylarında sokak ve ev hayvanlarının sağlığını korumak için alınması gereken önlemleri değerlendiren Uzman Veteriner Hekim Tuğçe Kara, "Hayvanlar üşümez" algısının bilimsel bir hata olduğunu vurgulayarak, dondurucu soğuklara karşı kritik tavsiyelerde bulundu.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte hem sokak hayvanları hem de evcil hayvanlar için riskli bir dönem başladı. Hayvanların tüy yapısının her zaman yeterli bir yalıtım sağlamadığını ifade eden Uzman Veteriner Hekim Tuğçe Kara, özellikle suyun donmasına karşı zeytinyağı kullanımı ve kışın tıraş yapılmaması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

"Sokaktaki canların sularına zeytinyağı katın"

Soğuk havalarda sokak hayvanlarının enerji ihtiyacının arttığını ve barınma imkanlarının kısıtlı olduğunu belirten Uzman Veteriner Hekim Tuğçe Kara, "Soğuk havalarda yapılabilecek en iyi şey, tüm hayvanlara sıcak bir ortam sağlayabilmektir. Mümkünse apartman bodrumları veya dükkanlar hayvanların ısınması için açılabilir. Bu noktada enerji ihtiyaçları arttığı için besleme sayımızı sıklaştırabiliriz. Su konusu ise çok kritik; suların donmaması adına içerisine zeytinyağı katılabilir ya da sular sık sık değiştirilebilir. İmkan varsa yalıtımlı maddelerden kulübeler yapılarak en azından ısınmaları sağlanmalıdır" şeklinde konuştu.

"Kışın kesinlikle tıraş yapılmasını önermiyorum"

Evdeki hayvanlar için de ısı değişimlerinin risk teşkil ettiğini söyleyen Kara, "Evler ve iş yerleri de soğuyabiliyor. Köpekler kıyafet giymeye daha yatkın olsa da, kediler pek istemeyebiliyor. Ancak tüylerin havalanması için kıyafetlerin tüm gün üzerinde kalmasını önermiyoruz. En azından soğuk gecelerde ekstra bir kıyafet tercih edilebilir. Yataklar ise kalın, yerden yüksek ve yalıtımlı olmalıdır. Özellikle kışın hasta sahiplerinin tüy dökümü nedeniyle tıraş yaptırmak istemesini kesinlikle önermiyorum. Bağışıklığı güçlendirmek için de mutlaka takviyeler kullanılmalıdır" dedi.

"Tüyleri var üşümez inanışı tamamen yanlış"

Her ırkın aynı dayanıklılıkta olmadığını vurgulayan Veteriner Tuğçe, "Tüyler yalıtım görevi görse de her ırkın tüy yapısı aynı değildir. Bazı ırkların tüyleri ince ve seyrek olduğu için yalıtım sorunu yaşarlar. Hayvanların tüylerini bizim kıyafetlerimiz gibi düşünebiliriz; biz nasıl mont giyince belli bir süre korunuyorsak onlar için de durum aynıdır. 'Her hayvan üşümez, donmaz' inanışı yanlıştır. Hayvanlar da donabilir ve hasta olabilirler. Vatandaşlarımız hayvanın hasta olduğunu hissettiği an mutlaka veteriner kliniği kontrolüne getirmelidir" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

