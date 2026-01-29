Kişisel Veriler Tehlikede - Son Dakika
Kişisel Veriler Tehlikede

Kişisel Veriler Tehlikede
29.01.2026 15:34
Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, kişisel verilerin hukuka aykırı paylaşımına dikkat çekti.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmasının Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nu kevgire çevirdiğini belirterek, "Bir Kişisel Verileri Koruma Kanunu varsa lütfen o kanunu koruyalım, kişilerin kişisel verilerini koruyalım" dedi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Trafik kazası geçiren ya da hastaneye kaldırılan vatandaşların olaydan çok kısa süre sonra hukuk büroları tarafından farklı şehirlerden arandığını ifade eden Şahin, "Maalesef ülkemizde birileri Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nu kevgire çevirdi. Her gün yeni bir delik açılıyor. Daha önce yeniden gündeme getirdiğimiz konular vardı. Bir kişi trafik kazası geçiriyor, aracını servise götürüyor. Kendi şehrinden değil de başka bir şehirden hukuk bürosu, 'Kaza yapmışsınız. Biz sizin arabanızın değer kaybını, maddi manevi tazminatını alırız' diyor. Bilgiler tamamen o şirketten çıkıyor. Kaza yaptınız, yaralandınız ve hastaneye götürüldünüz, orada sedyedesiniz. Sizi başka bir şehirden, genelde de o şehir İstanbul oluyor hukuk bürosu arıyor. 'Sizin zararınızı karşılarız. Bize vekalet ücretini de siz vermeyeceksiniz, biz ödeyeceğiz' diyor. Yani bu durum çok kötü ve yanlış. Bir yerde sizin aleyhinize dava açılıyor. Aleyhinize açılan davada avukat gözükmediği için 10 dakika sonra sizi yeniden bir hukuk şirketi arıyor 'Biz sizi koruruz' diyerek. Benim bilgilerimi nereden aldın ya da nasıl bu kadar kolay ulaşabiliyorsun sorusunu sormak gerekiyor" dedi.

Şahin, avukatların bile savunmak için hukuk bürolarından arandıklarını söyleyerek, "O kadar vurdumduymazlar ki avukatı bile 'Sizi savunalım' diye arıyorlar. Bir Kişisel Verileri Koruma Kanunu varsa lütfen o kanunu koruyalım, kişilerin kişisel verilerini koruyalım. Sağlık, Ticaret, Adalet Bakanlığından birileri köstebek ve bilgiler akıyor. Bu durumu da kullananlar hukuk şirketleri. Farklı numaralar, isimler farklı. Bu şekilde tedbir alıyorlar. Bu tedbiri yargı camiasının görmesi ve gerekli cezayı vermesi lazım. Yoksa herkesin bilgileri herkesin elinde olur. Burada bir mağduriyet yok ama bizim ele geçirilen bilgilerimizin sınırını bilmiyoruz. Kaza yaptığımız, yaralandığımız, yattığımız hastane ve bizim aleyhimize dava açıldığı biliniyorsa bütün bilgileriniz ve verileriniz biliniyor olabilir. Bu veriler bir gün dolandırıcılar tarafından aleyhimize kullanılabilir. Bu durumlar aslında yaşanıyor fakat gündeme gelmediği için farkına varılmıyor. Vatandaşın bilgileri dolaşırken birileri kötü niyetle kullanabilir bunu. Bu durumun da hukuki bir durum olduğu gözüküyor ama ne gelecek arkasını görmedik daha" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

