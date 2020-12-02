Kısıtlamada bacağından ve sırtından bıçaklandı, telefonla ailesini aradı - Son Dakika

Kısıtlamada bacağından ve sırtından bıçaklandı, telefonla ailesini aradı

02.12.2020 22:30
Kısıtlamada bacağından ve sırtından bıçaklandı, telefonla ailesini aradı, System.String[]

ADANA'da sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı sıralarda arkadaşının evinden çıkan Uğur Ömer Ç. (16), sokakta tartıştığı M.C.K. (16) tarafından bacağından ve sırtından bıçaklanarak yaralandı.

ADANA'da sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı sıralarda arkadaşının evinden çıkan Uğur Ömer Ç. (16), sokakta tartıştığı M.C.K. (16) tarafından bacağından ve sırtından bıçaklanarak yaralandı. Yaralı halde yerde oturan genç, kendisini merak eden ailesiyle telefonla görüşerek durumunu anlattı.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşının evine giden Uğur Ömer Ç., kısıtlamanın başladığı saatte kendi evine dönmek için yola çıktı. Uğur Ömer Ç., sokakta karşılaştığı M.C.K. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.C.K., yanında taşıdığı bıçak ile Uğur Ömer Ç.'yi bacağından ve sırtından yaralayıp, kaçtı. Uğur Ömer Ç.'nin arkadaşı durumu fark edip, ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yaralı halde yerde oturan Uğur Ömer Ç., eve gelmediği için kendisini merak eden ailesine de telefonla ulaşıp, yaralandığını söyledi. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden Uğur Ömer Ç.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan evinde yakalanan M.C.K. ise Yarbaşı Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.


Kısıtlamada bacağından ve sırtından bıçaklandı, telefonla ailesini aradı
Kısıtlamada bacağından ve sırtından bıçaklandı, telefonla ailesini aradı
Kısıtlamada bacağından ve sırtından bıçaklandı, telefonla ailesini aradı
Kısıtlamada bacağından ve sırtından bıçaklandı, telefonla ailesini aradı

Yeşilyurt Mahallesi, Seyhan, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kısıtlamada bacağından ve sırtından bıçaklandı, telefonla ailesini aradı - Son Dakika


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