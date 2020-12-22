Kısıtlamayı ihlal eden alkollü soluğu hastanede aldı - Son Dakika

Kısıtlamayı ihlal eden alkollü soluğu hastanede aldı
22.12.2020 01:00
Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir vatandaş aldığı alkol nedeniyle baygınlık geçirerek sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir vatandaş aldığı alkol nedeniyle baygınlık geçirerek sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Olay, Trabzon Bulvarı Kıbrıs Meydanında meydana geldi. Bölgede denetim yapan polis ekipleri, sokakta bir vatandaşın yerde yattığını görerek durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin aşırı alkollü olduğu tespit edildi. Aldığı alkol nedeniyle yere düşüp bayılan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kısıtlamayı ihlalden 900 lira cezai işlem uygulandı. - KAHRAMANMARAŞ
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