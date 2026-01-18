Kitap Fuarı'na Saldırıya Kınama - Son Dakika
Kitap Fuarı'na Saldırıya Kınama

18.01.2026 16:40
Meslek örgütleri, TÜYAP 18. Çukurova Kitap Fuarı'ndaki saldırıyı kınadı ve güvenlik önlemi istedi.

(ANKARA) - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Yayıncılar Birliği, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Yazarlar Sendikası ve PEN Yazarlar Derneği, TÜYAP 18. Çukurova Kitap Fuarı'nda bir yayınevinin standına ve kitaplarına yönelik saldırıyı kınadı.

Meslek örgütleri tarafından yapılan ortak açıklamada, 10-18 Ocak 2026 tarihleri arasında Adana'da düzenlenen TÜYAP 18. Çukurova Kitap Fuarı'nda, Pankuş Yayınevi'nin standına ve kitaplarına yönelik gerçekleştirilen saldırının kaygıyla karşılandığı ve kınandığı belirtildi.

Açıklamada, düşünceyi ifade ve yayın yoluyla ortaya konulan bir faaliyete fiziksel güç kullanılarak müdahale edilmesinin, demokratik toplum düzeni, hukuk devleti ilkesi ve kültürel çoğulculuk açısından son derece vahim olduğu ifade edildi.

Kitapların düşüncenin, sözün ve yazının ürünü olduğu vurgulanan açıklamada, düşünceyi açıklama, yayma ve bu düşüncelere erişme hakkının Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 26. ve 27. maddeleriyle güvence altına alındığı, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün ise Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesi başta olmak üzere uluslararası sözleşmelerle evrensel bir hak olarak tanımlandığı hatırlatıldı, bu hakların hiçbir kişi ya da grubun tehdidi ya da şiddetiyle engellenemeyeceği belirtildi.

Açıklamada, düşüncelerin tartışılabileceği, eleştirilebileceği ve karşı görüşlerin ifade edilebileceği ancak bu süreçlerin tamamının şiddetten arındırılmış, demokratik ve hukuki yöntemlerle yürütülmesi gerektiği vurgulandı. Yazıya ve düşünceye karşı fiziki güç kullanılmasının yalnızca hedef alınan yayınevine değil, toplumun tamamına yöneltilmiş bir tehdit olduğu ifade edilen açıklamada, "Her yaştan yurttaşın ziyaret ettiği bu alanlarda yaşanan saldırılar, yalnızca ifade özgürlüğünü değil, aynı zamanda fuar çalışanlarının, yayınevlerinin, yazarların ve okurların can güvenliğini de tehlikeye atmaktadır. Saldırıya uğrayan yayınevine, kitapların yazarlarına, tüm fuar emekçilerine ve bu saldırı nedeniyle huzuru bozulan okurlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Açıklamada, Adana Valiliği, tüm illerdeki valilikler ve İçişleri Bakanlığı'ndan, fuar alanlarında güvenliğin eksiksiz biçimde sağlanması, benzer olayların tekrarının önlenmesi için etkin önlemlerin alınması, saldırıyı gerçekleştirenler hakkında caydırıcı ve şeffaf bir hukuki sürecin yürütülmesi istendi.

Kaynak: ANKA

