Kıvılcım & Volkan: Elektrik Dünyasına Yolculuk - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kıvılcım & Volkan: Elektrik Dünyasına Yolculuk

10.01.2026 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ELDER, çocuklar için 'Kıvılcım & Volkan' animasyon serisini YouTube'da yayınlayacak.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER), "Kıvılcım & Volkan" animasyon serisini YouTube'da çocuklarla buluşturuyor.

Dernek, çocuklara elektrik ve enerjiyi eğlenceli, anlaşılır ve ilham verici şekilde anlatmak için yeni bir animasyon projesini hayata geçirdi.

Animasyonda, enerjik ve meraklı iki ana karakter Kıvılcım ve Volkan, izleyicileri elektriğin öğretici dünyasında yolculuğa çıkaracak. İki karakter, verimliliği, elektriğin ne olduğunu, günlük hayatta nerelerde ve nasıl kullanıldığını gösterirken, bu bilgileri çocukların kolayca keşfedebileceği bir anlatımla aktaracak.

Hikayeler ve akılda kalıcı karakterler aracılığıyla sunulan içeriklerle çocukların hem öğrenmesi hem de merak ederek keşfetmesi hedefleniyor.

Projenin temel amacına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan ELDER Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sektör olarak yatırım odağımızı yalnızca insana değil, insanın içinde yaşadığı modern yaşamı mümkün kılan sağlığı, eğitimi ve konforu destekleyen tüm altyapıya yöneltiyoruz. Elektrik enerjisi bugün yaşamın her alanında temel bir rol üstleniyor. Bu bilinçle geleceği şekillendirirken yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyor, çocuklarımıza daha müreffeh bir yarın bırakmayı asli sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Çünkü çocuklarımız, geleceğimizin en değerli güvencesi."

Erdoğan, çocukların merak duygusunu beslemeyi, enerjiyi soyut bir kavramdan öte, günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak kavramalarını sağlamayı istediklerini dile getirerek, "Enerji farkındalığı yüksek, sorgulayan, araştıran bireylerin yetişmesine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Kıvılcım ve Volkan animasyonunu da çocukların aktif katılımıyla gelişen, yaratıcı ve öğretici bir öğrenme yolculuğu olarak tasarladık." dedi.

Animasyonun ilk bölümü "Kıvılcım ve Volkan: Enerjinin İzinde" Youtube'da "@KıvılcımVolkan" adresinde bugün saat 11.00'de yayınlanacak.

Kaynak: AA

YouTube, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kıvılcım & Volkan: Elektrik Dünyasına Yolculuk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin “çay tiryakisi“ şehri belli oldu Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı Türkiye'nin "çay tiryakisi" şehri belli oldu! Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı
Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis’e sunuldu Aralarında Özgür Özel de var Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis'e sunuldu! Aralarında Özgür Özel de var
Fahiş aidatlara “dur“ diyecek düzenleme Meclis’e sunuldu Fahiş aidatlara "dur" diyecek düzenleme Meclis'e sunuldu
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
Türkiye’den protestoların devam ettiği İran’a tüm uçuşlar iptal Türkiye'den protestoların devam ettiği İran'a tüm uçuşlar iptal
Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu

10:03
5 ay süre verildi Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
10:02
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler
09:29
Halep YPG’den tamamen temizlendi
Halep YPG'den tamamen temizlendi
08:35
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
07:53
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı
Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
07:43
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 11:32:07. #7.11#
SON DAKİKA: Kıvılcım & Volkan: Elektrik Dünyasına Yolculuk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.