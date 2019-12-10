Son Dakika Haberleri: KİYÜ Rektörü Karacoşkun, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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KİYÜ Rektörü Karacoşkun, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Karacoşkun, AA muhabirleri ve foto muhabirleri tarafından yurt içi ve dışında çekilen ve oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz" başlıklı fotoğrafına oy veren Karacoşkun, yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraf karelerini tercih etti.

Rektör Karacoşkun, AA'nın oylamaya sunduğu karelerin çok özel fotoğraflardan oluştuğunu ve karelerden çok etkilendiğini belirtti.

AA'nın dünyanın birçok yerinde farklı dillerde yayın yapan bir kuruluş olduğunu hatırlatan Karacoşkun, "Bizlerin haberlerini dünya ile paylaşan, güzelliklerimizi, yaşadıklarımızı dünyaya ileten göz bebeğimiz, önemli kurumumuz AA'yı bu anlamda kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum." dedi.

KİYÜ Rektörü Karacoşkun, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Hüseyin Yıldız, Mustafa Yalçın, Mustafa Doğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 08:26 Kaynak: AA
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