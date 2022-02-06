Üye Girişi
Kız arkadaşının yanında dehşeti yaşadı - Son Dakika

Kız arkadaşının yanında dehşeti yaşadı

06.02.2022 09:34
Kız arkadaşının yanında dehşeti yaşadı

Zeytinburnu'nda kız arkadaşıyla birlikte yürüyen genç, arkasından gelen 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Zeytinburnu'nda kız arkadaşıyla birlikte yürüyen genç, arkasından gelen 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Defalarca bıçaklanan genç kanlar içinde yere yığılırken, dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, önceki gün 02.00 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, yanında kız arkadaşıyla yürüyen gencin peşine 2 şüpheli takıldı. Şüpheliler gence laf atarak durmasını söyledi. Şüphelilerin geldiğini gören genç duraksarken yanında bulunan kız arkadaşı olay yerinden uzaklaştı. Belindeki bıçakları çıkartan şüpheliler, gencin üzerine saldırarak defalarca bıçakladı. Bıçaklanan genç kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler koşarak uzaklaştı.

Hayati tehlikeyi atlattı

Bir süre yerde yattıktan sonra ayağa kalkan yaralı gencin yardımına arkadaşları koştu. Yaralı genç, bir sokak ileride tekrar yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı gencin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken, hastanede tedavisi sürüyor.

Bıçaklı saldırı kamerada

Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri, çevrede bulunan görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"Sarhoş galiba diye düşündüm"

Gece seslere uyandığını söyleyen mahalle sakini Ahmet Merkit, "Gece yarılarıydı bir ses oldu. Her zaman oluyor genelde. Burada merdivenlerde falan oturanlar oluyor. Biz kaale almadık. Biraz konuşma uzayınca bir bakalım dedik. Yerde bir yatan vardı. Sarhoş galiba diye düşündüm. Arkadaşları ayıltmaya çalışıyor zannettim. Ondan sonra baktım durum ciddi" dedi.

"Kalbinden, elinden, kafasından darbeler almış"

Polise haber verdiğini söyleyen Merkit, "Başka arkadaşlar da aramış. Polis geldi. Arkasından da ambulans geldi. Alıp götürdüler. Sonra bir araştırma yaptılar. 58. Bulvar'da bıçaklanmış. Kalbinden, elinden, kafasından darbeler almış. Orada 3-4 arkadaşlardı. Polis sorguladı. Yaralıya polis adını sordu. Tam konuşamıyordu ama Recep diye cevap verdi" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kız arkadaşının yanında dehşeti yaşadı
Kız arkadaşının yanında dehşeti yaşadı

YORUMLAR
500

Zeytinburnu, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kız arkadaşının yanında dehşeti yaşadı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:20 Kraliçe Elizabeth, Prens Charles kral olduğunda eşi Camilla'nın kraliçe olacağını açıkladı
09:03 Düğün sahipleri birbirine girdi, bir anda kavga ortalık karıştı! Sandalyelerin havada uçtuğu anlar kamerada
09:02 ABD istihbarat yetkilileri: Rusya, Ukrayna'yı işgal ederse 50 bin kişi ölür
08:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili paylaşımlarda bulunan 1 kişi gözaltına alındı
01:22 Böyle Fatih Terim sevgisi görülmemiştir! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor!
01:06 Takip ettikleri aracı delik deşik ettiler! Komandolar 2 kişiyi öldüren saldırganların peşinde
00:59 İşte soruşturmanın nedeni! Erdoğan'ın koronaya yakalanmasının ardından nefret tweetleri!
00:19 Küçükkuyu'nun CHP'li Belediye Başkanı Cengiz Balkan serbest bırakıldı!
00:26 Canlı yayında FB'nin hocası İsmail Kartal'a çok ağır sözler: Fenerbahçe antrenörsüz çıksa daha kötü oynayamaz!
00:15 5 gündür kuyudan sağ salim çıkması bekleniyordu! Rayyan kuyudan çıktı ama hayata tutunamadı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 09:40:28. #1.12#
SON DAKİKA: Kız arkadaşının yanında dehşeti yaşadı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement