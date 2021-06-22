Kız arkadaşıyla sokakta yürüdüğü sırada kurşunların hedefi oldu! Kanlar içinde kalan genç, dayanamayarak baygınlık geçirdi - Son Dakika

Bursa'nın Osmangazi İlçesi Panayır Mahallesi Taşköprü mevkisinde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, kıza arkadaşıyla birlikte yolda yürüyen 26 yaşındaki E.Y. tanımadığını iddia ettiği iki kişi tarafından pompalı tüfekle ayağından vuruldu.
Şüphelilerin ikisi ormanlık kaçarak gözden kaybolurken, yaralı E.Y. 'ye ilk müdahaleyi yanındaki arkadaşı yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis eve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı E.Y. olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri iki şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.
Kaynak: İHA
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