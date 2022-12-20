'Kız isteme' tartışmasında cinayet; 'Katil benim' dedi, gerçeği polis ortaya çıkardı - Son Dakika
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'Kız isteme' tartışmasında cinayet; 'Katil benim' dedi, gerçeği polis ortaya çıkardı

20.12.2022 19:19
'Kız isteme' tartışmasında cinayet; 'Katil benim' dedi, gerçeği polis ortaya çıkardı

AYDIN'ın Didim ilçesinde Burhan Soydam (28), 'kız isteme' meselesi nedeniyle husumetli olduğu kişi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

AYDIN'ın Didim ilçesinde Burhan Soydam (28), 'kız isteme' meselesi nedeniyle husumetli olduğu kişi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Olayın ardından cinayeti kendisinin işlediğini söyleyen R.T. (16) polise teslim olurken, yapılan araştırma sonucu gerçek katilin Volkan Özcanbaz (34) olduğu ortaya çıkarıldı. R.T. ve Özcanbaz, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Hisar Mahallesi Kocakuyu Caddesinde bir evin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Burhan Soydam, daha önceden kızlarını istediği ancak ailesi tarafından reddedildiği ve bu nedenle aralarında husumet oluşan Özcanbaz ailesinin evinin önüne gelerek konuşmak istedi. Burhan Soydam ile R.T. ve Volkan Özcanbaz arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken, Burhan Soydam av tüfeği ile vurularak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Soydam, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Soydam, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen dün akşam yaşamını yitirdi.

'KATİL BENİM' DİYEREK TESLİM OLDU, GERÇEĞİ POLİS ORTAYA ÇIKARDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülürken, R.T., Burhan Soydam'ı kendisinin vurduğu söyleyerek polise teslim oldu. R.T.'nin çelişkili ifadelerinden şüphelenen polis, yapılan inceleme ve görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkarak, Soydam'ı av tüfeğiyle vurarak öldüren kişinin R.T. değil, Volkan Özcanbaz olduğunu saptadı. Özcanbaz, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, bugün sevk edildikleri adliyede tutuklandı.


Kaynak: DHA
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