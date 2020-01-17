Kız kardeşini öldürmekle suçlanan başkanın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

MERSİN'de, kız kardeşi Meryem Aktan'ı tabancayla başından vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın yargılanmasına başlandı.

Olay, 8 Mayıs'ta gece saatlerinde Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'nde meydana geldi. 31 Mart 2019 seçimlerinde Silifke Belediye Başkanı seçilen Mücahit Aktan'ın kız kardeşi Meryem Aktan, evinde tabanca ile başından vurularak, yaralandı. Çağırılan sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Meryem Aktan, buradan Mersin Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede 2 ay yaşam savaşı veren Aktan, 5 Temmuz 2019'da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.