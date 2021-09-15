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Kız kardeşinin paylaştığı videoda gördüğü 13 yaşındaki çocuğu tekme tokat dövdü - Son Dakika

Kız kardeşinin paylaştığı videoda gördüğü 13 yaşındaki çocuğu tekme tokat dövdü

15.09.2021 14:46

Aksaray'da 13 yaşındaki kız çocuğu, markette görüştüğü arkadaşıyla video çekip bunu sosyal medyada paylaştı. Paylaşımı gören kızın ağabeyi, videodaki 13 yaşındaki çocuğu tekme tokat dövdü. Dövülen çocuğun dayısı ve çevredeki vatandaşlar duruma müdahale ederek polis ekiplerini çağırdı. Olayın ardından gözaltına alınan kız çocuğunun ağabeyi, mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

9 Eylül 2021 tarihinde Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde yaşanan olayda, edinilen bilgiye göre Sultanhanı ilçesinde bulunan 1. Alaaddin Keykubat Lisesi 1. sınıfta eğitim öğretim gören 13 yaşındaki İ.S.N., öğle arasında markete giderken arkadaşı olan Sema B. (15) ile görüştü.

GÖRÜNTÜYÜ SOSYAL MEDYADA YAYINLADI

Bu sırada okul arkadaşı Sema B. kendiyle birlikte arkadaşını cep telefonu ile görüntülemek istedi. Görüntülediği sırada durumu fark eden İ.S.N. görüntüden çıkmak için arkasını dönüp giderken, Sema B. bu görüntüyü kendi sosyal medya hesabında yayınladı.

OKULA GİTTİ

Sosyal medyada kız kardeşi Sema B.'nin paylaştığı videoda İ.S.N.'yi gören kız çocuğunun ağabeyi İsmet B. (31) öfkelenerek çocuğun arkadaşına ulaştı. Telefonda İ.S.N.'yi okul bölgesine çağırtan İsmet B., daha sonra her şeyden habersiz bekleyen çocuğun yanına aracıyla geldi.

KÜÇÜK ÇOCUĞU ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ

Çocuğun yanına yaklaşan İsmet B., bir şeyler söyledikten sonra İ.S.N.'nin suratına yumruklar attı. Aldığı yumruk darbesiyle yere düşen çocuğa tekme tokat vurarak öldüresiyle döven İsmet B.'yi bu sırada çevredeki vatandaşlar ve dayak yiyen çocuğun dayısı Ümit Ç. (32) engellemeye çalıştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kendisini tutmak isteyen vatandaşlara da saldıran İsmet B. daha sonra aracına binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. İsmet B.'nin 13 yaşındaki çocuğu tekme tokat öldüresiyle dövdüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayın ardından darbedilen çocuğun dayısının ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.Yaralanan çocuk ilçedeki devlet hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan İ.S.N., bir gün sonra taburcu edildi. Olayla ilgili araştırma başlatan polis ekipleri, şüpheli İsmet B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan ağabey serbest bırakıldı.

"BİZİ TEHDİT EDİYORLAR"

Yaşadığı olayı anlatan İ.S.N., "Okulda bir tane arkadaşım var. Benden bir yaş büyük, bir üst sınıfa gidiyor. Öğle arası markete giderken benim yanıma geldi. İkimizin videosunu çekti. Ben bu videoyu görünce kaçtım. Sonra bu videoyu kendi sosyal medya hesabında paylaşmış. Benim hiçbir şeyden haberim yokken. Bunu ağabeyi görüyor. Sonra beni arkadaşım arayıp yanına çağırdı. Orada beni öldüresiye dövüyor. Dayım yetişti. Dayım yetişmeseydi belki şu an hayatta olamayabilirdim. Şimdi sürekli bizi tehdit ediyorlar. Bizim evimiz ve okulu etrafında dolanıyorlar. Sokağa çıktığımda korkuyorum. Sürekli rüyalarımda bağırarak kalkıyorum. Korkuyorum, okula da gidemiyorum. Evden çıkamıyorum" dedi.

"KOCA ADAM BİR ÇOCUĞU DÖVMÜŞ"

Anne Hicran Neşeli (38) ise, "30 yaşındaki kocaman bir adam 13 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü. Benim kanıtım var, delilim var. Allah rızası için çocuğuma yapılan bu haksızlığı görsünler. Oysaki çocuğun hiçbir hatası yok. Bir vicdansız, 30 yaşındaki kocaman adam benim 13 yaşındaki çocuğumu öldüresiye dövdü. Belki de dayısı olmasaydı benim çocuğum hayatta olmayacaktı. Kim verecek cezasını? Kız kendisi videoyu çekiyor, adamın kendi kız kardeşi videoyu çekiyor, paylaşıyor, suçunu benim çocuğum çekiyor. Benim çocuğumun hiçbir suçu yokken öldüresiye dayak yiyor" diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kız kardeşinin paylaştığı videoda gördüğü 13 yaşındaki çocuğu tekme tokat dövdü

Aksaray, Eylül, Medya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kız kardeşinin paylaştığı videoda gördüğü 13 yaşındaki çocuğu tekme tokat dövdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kız kardeşinin paylaştığı videoda gördüğü 13 yaşındaki çocuğu tekme tokat dövdü - Son Dakika
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