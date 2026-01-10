Kız Kulesi Hayali Gerçek Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Kız Kulesi Hayali Gerçek Oldu

10.01.2026 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Ersoy, kardan Kız Kulesi yapan çocukları İstanbul'a götürdü; unutulmaz bir anı yaşattı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Kızılelma köyünde kardan İstanbul'daki Kız Kulesi'nin benzerini yapan çocukların İstanbul ziyaretine ilişkin, "Bu yolculuk, onlar için sadece bir gezi değil, uzun süre hatırlayacakları güzel bir anı oldu." ifadesini kullandı.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, kardan yaptıkları Kız Kulesi'nin karşısında çay içmeyi hayal eden çocukları İstanbul'da ağırladıklarını belirtti.

Sosyal medyada gördüğünde yüzünde bir tebessüm bırakan bu hikayenin kahramanlarını Kız Kulesi'ne götürerek, hayallerini süsleyen yeri yakından gezmelerini sağladıklarını aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"Uzun uzun sohbet ettik. Neler hissettiklerini anlattılar, hayallerini paylaştılar. Mutlulukları, heyecanları ve içten teşekkürleri her şeye bedeldi. Bu ziyaret sadece Kız Kulesi'yle sınırlı kalmadı. Çocuklarımız İstanbul'u gezdi, Galata Kulesi'nden Atatürk Kültür Merkezi'ne, Dolmabahçe Sarayı'ndan Atlas Sinema Müzesi'ne adım adım şehri keşfetti. Bu yolculuk, onlar için sadece bir gezi değil, uzun süre hatırlayacakları güzel bir anı oldu."

Kaynak: AA

Kız Kulesi, İstanbul, Politika, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Politika Kız Kulesi Hayali Gerçek Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin “çay tiryakisi“ şehri belli oldu Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı Türkiye'nin "çay tiryakisi" şehri belli oldu! Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı
Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis’e sunuldu Aralarında Özgür Özel de var Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis'e sunuldu! Aralarında Özgür Özel de var
Fahiş aidatlara “dur“ diyecek düzenleme Meclis’e sunuldu Fahiş aidatlara "dur" diyecek düzenleme Meclis'e sunuldu
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
Türkiye’den protestoların devam ettiği İran’a tüm uçuşlar iptal Türkiye'den protestoların devam ettiği İran'a tüm uçuşlar iptal
Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu

10:03
5 ay süre verildi Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
10:02
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler
09:29
Halep YPG’den tamamen temizlendi
Halep YPG'den tamamen temizlendi
08:35
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
07:53
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı
Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
07:43
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 11:27:42. #7.11#
SON DAKİKA: Kız Kulesi Hayali Gerçek Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.