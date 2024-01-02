 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kızıl Goncalar dizisinin çekimleri hangi ilde ve ilçede yapılıyor? - Son Dakika
Üye Girişi

Kızıl Goncalar dizisinin çekimleri hangi ilde ve ilçede yapılıyor?

Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerini paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi, RTÜK'ten ceza alması ve çekim izinlerinin iptal edilmesi üzerine Fatih'teki mekanlarını Beykoz Kundura Fabrikası'na taşıdı. Dizinin yapımcısı ise Darülaceze'nin çekim iznini iptal etmesine sitem ederek, çekimlerin devam edeceğini belirtti.

Kızıl Goncalar dizisinin çekimleri hangi ilde ve ilçede yapılıyor?
02.01.2024 - 23:22,  Güncelleme: 23:28
Abone Ol

Kızıl Goncalar nerede çekiliyor? Başrollerinde Özgü Namal ve Özcan Deniz'in yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi daha ekrana gelmeden tepkilerin hedefi oldu. RTÜK'ün idare para cezası ve 2 kez program durdurma cezası verdiği dizinin çekim izinleri de iptal edildi. Peki, Kızıl Goncalar dizisinin çekimleri hangi ilde ve ilçede yapılıyor? İşte detaylar haberimizde...

KIZIL GONCALAR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren tepki çektiği için RTÜK'ten ceza alan ve çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisi, Fatih'teki çekim mekanını Beykoz'daki bir platoya taşıdı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 2 mekanındaki çekim izinleri de ücretleri ödendiği halde iptal edilmişti. Dizinin Fatih'teki mekanlarının Beykoz Kundura Fabrikası'na taşınacağı öğrenildi. Çekimleri yılbaşı tatili hariç tün hızıyla süren dizinin 3. bölümü 8 Ocak Pazartesi akşamı yayınlanacak.

Kızıl Goncalar dizisinin çekimleri hangi ilde ve ilçede yapılıyor?

Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, geçtiğimiz günlerde Darülaceze'nin çekim iznini iptal etmesine sitem ederek "Darülaceze kurumumun çekim iznini iptal gerekçesini, kamuoyunun takdirine sunuyorum. Bu mekana ayda 200 bin lira ödeyerek çekim yaptığımızı belirtmek isterim. Biz her koşulda mekan bulup çekimlerimize devam ederiz de, bizle birlikte keyifli zaman geçiren Darülaceze sakinlerine yazık oldu" demişti.

YORUMLAR

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Kızıl Goncalar, Özcan Deniz, Özgü Namal, Soğuk Haber, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber Kızıl Goncalar dizisinin çekimleri hangi ilde ve ilçede yapılıyor? - Son Dakika


22:59
Salih el-Aruri'nin öldürülmesinden sonra Hamas, İsrail ile esir takası ve ateşkes müzakerelerini durdurdu Salih el-Aruri'nin öldürülmesinden sonra Hamas, İsrail ile esir takası ve ateşkes müzakerelerini durdurdu
22:29
Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır, Ankara'da yakalandı Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır, Ankara'da yakalandı
21:51
Karabük'te CHP'li Meclis Üyesi İsmail Özgürel otomobilde ölü bulundu Karabük'te CHP'li Meclis Üyesi İsmail Özgürel otomobilde ölü bulundu
21:33
Silahlı saldırıda ölen arkadaşının cenazesinde kalp krizinden hayatını kaybetti Silahlı saldırıda ölen arkadaşının cenazesinde kalp krizinden hayatını kaybetti
20:41
Beyrut'taki suikast sonrası Hamas'tan açıklama: Korkakça suikastlar, cesur direnişimizi engelleyemeyecek Beyrut'taki suikast sonrası Hamas'tan açıklama: Korkakça suikastlar, cesur direnişimizi engelleyemeyecek
20:25
TEM Otoyolu Sarıyer Seyrantepe mevkisindeki genç kızın intihar girişimi ve cinsel istismar iddiası TEM Otoyolu Sarıyer Seyrantepe mevkisindeki genç kızın intihar girişimi ve cinsel istismar iddiası
19:41
Seçil Erzan ile Arda Turan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: Düştüğüm hale bak dilenci oldum Seçil Erzan ile Arda Turan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: Düştüğüm hale bak dilenci oldum
19:26
İsrail, Beyrut'ta Hamas yöneticilerinden Salih Aruri'ye suikast düzenledi İsrail, Beyrut'ta Hamas yöneticilerinden Salih Aruri'ye suikast düzenledi

Son Dakika
22:29 Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır, Ankara'da yakalandı
21:51 Karabük'te CHP'li Meclis Üyesi İsmail Özgürel otomobilde ölü bulundu
21:33 Silahlı saldırıda ölen arkadaşının cenazesinde kalp krizinden hayatını kaybetti
20:41 Beyrut'taki suikast sonrası Hamas'tan açıklama: Korkakça suikastlar, cesur direnişimizi engelleyemeyecek
20:25 TEM Otoyolu Sarıyer Seyrantepe mevkisindeki genç kızın intihar girişimi ve cinsel istismar iddiası
19:41 Seçil Erzan ile Arda Turan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: Düştüğüm hale bak dilenci oldum
19:26 İsrail, Beyrut'ta Hamas yöneticilerinden Salih Aruri'ye suikast düzenledi
19:23 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: "Aynı çete iki kere çökertildi" iddiaları gerçek dışı
18:25 TFF'den Süper Kupa açıklaması: Maçın Riyad'da oynanması teklifi Suudi Arabistan şirketinden geldi, iki kulüp kabul etti
17:49 Eğlence mekanı çıkışı ortalık karıştı! Kavga ettikleri kişiyi arabayla metrelerce sürükledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 00:05:50. #1.11#
SON DAKİKA: Kızıl Goncalar dizisinin çekimleri hangi ilde ve ilçede yapılıyor? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement