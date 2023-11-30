 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kızıl Goncalar fragmandaki ''Ahilik'' diyaloğu tepki çekti! Yapım şirketi özür dileyip fragmanı güncelledi - Son Dakika

Kızıl Goncalar fragmandaki ''Ahilik'' diyaloğu tepki çekti! Yapım şirketi özür dileyip fragmanı güncelledi

Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar dizisinin ilk fragmanındaki ''Ahiler çok mülayim görünürler ama her şey beklenir'' sözleri tepki çekti. Eleştirilerin ardından özür dileyen yapım şirketi, "Ahiler" kelimesini kaldırarak yeni bir fragman yayınladı.

30.11.2023 - 15:52,  Güncelleme: 15:57
Abone Ol

10 yıllık aranın ardından setlere dönen Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrol olduğu Kızıl Goncalar dizisinin ilk fragmanı önceki akşam yayınlanmıştı. Tanıtımda ahilerle ilgili geçen bir diyalog tepki çekince yapım şirketi özür dileyen fragmanı güncelledi.

"AHİLER KELİMESİNDEN DOLAYI KAMUOYU VE KIRŞEHİR HALKINDAN ÖZÜR DİLERİZ"

Fragmanın başında Özcan Deniz "Görev yaptığım yerdeki tarikat vardı ya Ahiler... Onlardan biriyle yolum kesişti. Bunlar yıllarca insanların inançlarını kullandılar. Korku salarak ümit dağıtarak" diyor. Karşısındaki kişi de "Dikkat et, çok mülayim görünürler ama her şey beklenir" ifadelerini kullanıyor. Fragmandaki bu kısım Kırşehir halkının tepkisini çekti. Gelen eleştirilerin ardından açıklama yapan Gold Film, "FOX'un yeni dizisi Kızıl Goncalar'ın yayınlanan ilk tanıtımında geçen 'Ahiler' kelimesinden dolayı tüm kamuoyundan ve Kırşehir halkından özür dileriz" denildi. Açıklamanın ardından fragmanda geçen "Ahiler" kelimesi çıkarılarak yeniden yayınlandı.

Ahilik, Ahi Evran tarafından Hacı Bektaş-ı Veli'nin tavsiyesiyle kurulan esnaf dayanışma teşkilatıdır.

Kızıl Goncalar fragmandaki 'Ahilik' diyaloğu tepki çekti! Yapım şirketi özür dileyip fragmanı güncelledi

KADROSUNDA ÜNLÜ İSİMLER YER ALIYOR

Yayın tarihi henüz belli olmayan dizide Özgü Namal ve Özcan Deniz'in yanı sıra Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehran Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi isimler yer alıyor.

Kızıl Goncalar fragmandaki 'Ahilik' diyaloğu tepki çekti! Yapım şirketi özür dileyip fragmanı güncelledi

KIZIL GONCALAR'IN KONUSU

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücü konusu ele alıyor.

Kızıl Goncalar fragmandaki 'Ahilik' diyaloğu tepki çekti! Yapım şirketi özür dileyip fragmanı güncelledi
Kızıl Goncalar fragmandaki 'Ahilik' diyaloğu tepki çekti! Yapım şirketi özür dileyip fragmanı güncelledi
Kızıl Goncalar fragmandaki 'Ahilik' diyaloğu tepki çekti! Yapım şirketi özür dileyip fragmanı güncelledi

Özcan Deniz, Özgü Namal, Televizyon, Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Televizyon Kızıl Goncalar fragmandaki ''Ahilik'' diyaloğu tepki çekti! Yapım şirketi özür dileyip fragmanı güncelledi - Son Dakika


16:26
Melisa Döngel ''Arkadaşım sevgilisiyle birlikte olabilirim'' dedi, yer yerinden oynadı Melisa Döngel ''Arkadaşım sevgilisiyle birlikte olabilirim'' dedi, yer yerinden oynadı
16:22
Bodrum'da öldürülen Rus anne ve kızı için yardım kampanyası başlatıldı Bodrum'da öldürülen Rus anne ve kızı için yardım kampanyası başlatıldı
16:12
Manchester United maçında sunduğu resitalin karşılığını aldı! Ziyech, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın takımında Manchester United maçında sunduğu resitalin karşılığını aldı! Ziyech, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın takımında
15:59
Putin'den Rus halkına çağrı: 7-8 çocuk yapın Putin'den Rus halkına çağrı: 7-8 çocuk yapın
15:58
Aylardır başı ağrıyan adamın beyninde iki yemek çubuğu bulundu Aylardır başı ağrıyan adamın beyninde iki yemek çubuğu bulundu
15:52
Kızıl Goncalar fragmandaki ''Ahilik'' diyaloğu tepki çekti! Yapım şirketi özür dileyip fragmanı güncelledi Kızıl Goncalar fragmandaki ''Ahilik'' diyaloğu tepki çekti! Yapım şirketi özür dileyip fragmanı güncelledi
15:18
Galatasaray'da Muslera'nın alternatifi Altay Bayındır! İlk teklif yolda Galatasaray'da Muslera'nın alternatifi Altay Bayındır! İlk teklif yolda
15:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, salona uyumaya gelen partilileri tek sözüyle ayağa kaldırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan, salona uyumaya gelen partilileri tek sözüyle ayağa kaldırdı

Son Dakika
16:26 Melisa Döngel ''Arkadaşım sevgilisiyle birlikte olabilirim'' dedi, yer yerinden oynadı
16:22 Bodrum'da öldürülen Rus anne ve kızı için yardım kampanyası başlatıldı
16:12 Manchester United maçında sunduğu resitalin karşılığını aldı! Ziyech, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın takımında
15:59 Putin'den Rus halkına çağrı: 7-8 çocuk yapın
15:58 Aylardır başı ağrıyan adamın beyninde iki yemek çubuğu bulundu
15:52 Kızıl Goncalar fragmandaki ''Ahilik'' diyaloğu tepki çekti! Yapım şirketi özür dileyip fragmanı güncelledi
15:18 Galatasaray'da Muslera'nın alternatifi Altay Bayındır! İlk teklif yolda
15:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan, salona uyumaya gelen partilileri tek sözüyle ayağa kaldırdı
15:01 70 yaşındaki kadın tüp bebek tedavisiyle ikiz çocuk sahibi oldu
15:00 İmamoğlu'nu topa tutan Erdoğan, İstanbul halkından mart ayına kadar süre istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2023 16:51:12. #1.11#
SON DAKİKA: Kızıl Goncalar fragmandaki ''Ahilik'' diyaloğu tepki çekti! Yapım şirketi özür dileyip fragmanı güncelledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement