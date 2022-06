Kızılay'dan huzurevinde babalar günü kutlaması

KIZILAY Maltepe Şubesi, huzurevinde babalar gününe özel organizasyon düzenledi. Huzurevi sakinleri ikram edilen yemeğin ardından Mehter Takımının gösterisini izleyerek eğlendi.

Kızılay Maltepe Şubesi, Zümrütevler Mahallesi'nde bulunan huzurevinde düzenlediği organizasyonla huzurevi sakinlerinin babalar gününü kutladı. Kızılay Maltepe İlçe Başkanı Ali Uzun'un ev sahipliği yaptığı etkinliğe; Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Ali Kesikoğlu, Maltepe Nüfus Müdürü İlker Doğan katıldı. Kızılay gönüllülerinin etkinliğe katılanlara yemek servisinin ardından huzurevi sakinleri Mehter Takımı'nın gösterisini izleyerek keyifli anlar yaşadı.

Kızılay Maltepe İlçe Başkanı Ali Uzun, "Öncelikle şehit babalarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Babalarımızın babalar gününü kutluyoruz. Biz her zaman yanlarındayız. Biz de elimizden geldiğince Kızılay olarak müdüre hanımla sürekli çalışıyoruz. Sürekli yanlarındayız. Kızılay sadece kumanya dağıtan bir kurum değil. Türkiye 'nin her şartında eğitiminden olsun, böyle özel günlerde olsun her zaman büyüklerimizin yanındayız" dedi.Huzurevi sakini Zafer Kartalkaya ,"84 yaşındayım. Burada 6 senedir bulunmaktayım. Ben Kızılay'ı 7 yaşından beri biliyorum. 7 yaşındayken sarı bir kumbarası vardı. 2 buçukluk kuruşlar toplayıp Kızılay'a yardım toplardık. Bugün Kızılay'ın büyüklüğü ve bu büyüklüğün burada da oluşu,bizlere yapmış olduğu hizmet benim için onur verici" dedi.

- İstanbul