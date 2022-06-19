Kızılay'dan huzurevinde babalar günü kutlaması - Son Dakika
Üye Girişi

Kızılay'dan huzurevinde babalar günü kutlaması

19.06.2022 15:54
Kızılay'dan huzurevinde babalar günü kutlaması

KIZILAY Maltepe Şubesi, huzurevinde babalar gününe özel organizasyon düzenledi.

KIZILAY Maltepe Şubesi, huzurevinde babalar gününe özel organizasyon düzenledi. Huzurevi sakinleri ikram edilen yemeğin ardından Mehter Takımının gösterisini izleyerek eğlendi.

Kızılay Maltepe Şubesi, Zümrütevler Mahallesi'nde bulunan huzurevinde düzenlediği organizasyonla huzurevi sakinlerinin babalar gününü kutladı. Kızılay Maltepe İlçe Başkanı Ali Uzun'un ev sahipliği yaptığı etkinliğe; Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Ali Kesikoğlu, Maltepe Nüfus Müdürü İlker Doğan katıldı. Kızılay gönüllülerinin etkinliğe katılanlara yemek servisinin ardından huzurevi sakinleri Mehter Takımı'nın gösterisini izleyerek keyifli anlar yaşadı.

Kızılay Maltepe İlçe Başkanı Ali Uzun, "Öncelikle şehit babalarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Babalarımızın babalar gününü kutluyoruz. Biz her zaman yanlarındayız. Biz de elimizden geldiğince Kızılay olarak müdüre hanımla sürekli çalışıyoruz. Sürekli yanlarındayız. Kızılay sadece kumanya dağıtan bir kurum değil. Türkiye'nin her şartında eğitiminden olsun, böyle özel günlerde olsun her zaman büyüklerimizin yanındayız" dedi.Huzurevi sakini Zafer Kartalkaya,"84 yaşındayım. Burada 6 senedir bulunmaktayım. Ben Kızılay'ı 7 yaşından beri biliyorum. 7 yaşındayken sarı bir kumbarası vardı. 2 buçukluk kuruşlar toplayıp Kızılay'a yardım toplardık. Bugün Kızılay'ın büyüklüğü ve bu büyüklüğün burada da oluşu,bizlere yapmış olduğu hizmet benim için onur verici" dedi.


- İstanbul
YORUMLAR
500
Huzurevi sakinlerine mehteranlı 'Babalar Günü' konseri Huzurevi sakinlerine mehteranlı 'Babalar Günü' konseri Erdoğan'dan 'Babalar Günü' mesajı: Ömrünü ailesinin huzuruna, mutluluğuna, refahına adayan tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum Erdoğan'dan 'Babalar Günü' mesajı: Ömrünü ailesinin huzuruna, mutluluğuna, refahına adayan tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılay'dan huzurevinde babalar günü kutlaması - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:00 Kimi babasını, kimi çocuğunu paylaştı! Ünlüler Babalar Günü'nü bu mesajlarla kutladı...
15:57 Görevli polis, kimliğini unutan öğrencinin ilesine ulaşmak isteyince alınan cevap yürek burktu: Annemle babam vefat etti
15:45 Oyuncu Yonca Türkman 15. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
15:44 Yunan Göç ve İltica bakanından küstah paylaşım: "Türkiye insan hayatını korumak için daha iyi bir iş çıkarmalı"
15:38 Suriye'de bombalar patladı! Rus Hava Kuvvetleri ABD'nin üssüne saldırdı, bölgeye F-16 savaş uçakları gönderildi
14:35 29 yaşındaki teğmen, evinde vurulmuş olarak ölü bulundu
14:33 Erdoğan'dan "Babalar Günü" mesajı: Ömrünü ailesinin huzuruna, mutluluğuna, refahına adayan tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum
14:21 Putin'in Kazak lideri Tokayev'e yönelik tehdidi sonrası İngilizler alarma geçti! "Savaşa hazırlanın" talimatı verildi
13:05 20 yaşındaki eski sevgililer kalplerinden vurulmuş hale bulundu! Gizemli olayda erkek hayatını kaybederken kız da ağır yaralandı
13:02 Galatasaray'ın başına geçecek Okan Buruk boş sözleşmeye imza atmış! İşte Özbek-Buruk görüşmesine damga vuran an
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2022 16:09:54. #1.11#
SON DAKİKA: Kızılay'dan huzurevinde babalar günü kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement