Kızılay Edirne'ye Yeni Başkan

Türk Kızılay Edirne Şubesi Başkanı Gözde Emel Baytar oldu.

Baytar, yaptığı yazılı açıklamada, görev süresince insan ayırmaksızın, tarafsızlık, bağımsızlık, hayır kurumu niteliği, birlik ve evrensellik doğrultusunda çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Göreve başlamadan önce mensubu bulunduğu siyasi partideki görevinden istifa ettiği ifade eden Baytar, "İhtiyaç sahiplerinin, kimsesizlerin ve yetimlerin her an yanında olacağız. Kızılay'ın merhamet elini Edirne'nin en uzak sokağından en merkezi hanesine kadar ulaştırmak için gönüllülerimizle birlikte gece gündüz demeden çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Baytar, görev süresince hayata geçirmeyi planladığı projeleri açıkladı.

Modern hizmet binası, yeni aşevi ve sosyal butik gibi projeleri kısa sürede yapmayı amaçladıklarını belirten Baytar, ayrıca kan bağışı kampanyalarının güçlendirilmesi, gönüllü kapasitesinin artırılmasına öncelik vereceklerini kaydetti.