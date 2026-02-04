Kızılay Edirne'ye Yeni Başkan - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kızılay Edirne'ye Yeni Başkan

04.02.2026 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gözde Emel Baytar, Edirne Kızılay Şubesi Başkanı olarak görevine başladı ve projelerini açıkladı.

Türk Kızılay Edirne Şubesi Başkanı Gözde Emel Baytar oldu.

Baytar, yaptığı yazılı açıklamada, görev süresince insan ayırmaksızın, tarafsızlık, bağımsızlık, hayır kurumu niteliği, birlik ve evrensellik doğrultusunda çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Göreve başlamadan önce mensubu bulunduğu siyasi partideki görevinden istifa ettiği ifade eden Baytar, "İhtiyaç sahiplerinin, kimsesizlerin ve yetimlerin her an yanında olacağız. Kızılay'ın merhamet elini Edirne'nin en uzak sokağından en merkezi hanesine kadar ulaştırmak için gönüllülerimizle birlikte gece gündüz demeden çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Baytar, görev süresince hayata geçirmeyi planladığı projeleri açıkladı.

Modern hizmet binası, yeni aşevi ve sosyal butik gibi projeleri kısa sürede yapmayı amaçladıklarını belirten Baytar, ayrıca kan bağışı kampanyalarının güçlendirilmesi, gönüllü kapasitesinin artırılmasına öncelik vereceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kızılay, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılay Edirne'ye Yeni Başkan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında Görüntüleri reddetti Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti
Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ’’Bebek getirebilirim’’ Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''
Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü
Elon Musk’a bir şok daha: İngiltere’den Grok’a soruşturma Elon Musk'a bir şok daha: İngiltere'den Grok'a soruşturma
Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti

11:59
Duyanlar inanamıyor Kante’nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın
Duyanlar inanamıyor! Kante'nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın
11:47
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’ndan ilk açıklama
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
11:46
Jeffrey Epstein’in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
11:07
Dünya şokta Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
Dünya şokta! Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
11:04
Saba Tümer’in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
10:41
Sadettin Saran’dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 12:18:24. #7.11#
SON DAKİKA: Kızılay Edirne'ye Yeni Başkan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.