Kızılcabölükspor'da Başkan Duran dertli

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup ekibi Kızılcabölükspor'da Başkan Osman Duran, koronavirüs testleri için para ödemekte zorlandıklarını ifade etti. Kulübü satışa çıkardıklarını ancak talip çıkmayınca göreve devam ettiklerini hatırlatan Başkan Duran, "Maddi destek alamamak bizi zorlarken, her hafta gerçekleşecek koronavirüs testlerinin kulübümüze ekstra külfet oluşturması belimizi tamamen büktü. İlk maçımızda testler için 12 bin 500 TL ödedik. Sezon boyunca bu işin masrafı büyük olacak. Kızılcabölükspor yalnız bırakılmasın" açıklamasını yaptı.