Kızılcabölükspor Selçuk'u transfer etti
1 saat önce
TFF 3'üncü Lig temsilcisi Kızılcabölükspor, dış transferde Silivrispor'dan sol bek Selçuk Çalışır'la anlaştı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:17 Kaynak: DHA
TFF 3'üncü Lig temsilcisi Kızılcabölükspor, dış transferde Silivrispor'dan sol bek Selçuk
Çalışır'la anlaştı. Başkan Osman Duran
'la bir araya gelen 32 yaşındaki tecrübeli savunmacı sarı-kırmızılı kulüple 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Silivrispor'da 29 maçta görev alan Selçuk, 2 gol atıp 6 asist yaptı. Küçükçekmecespor'da profesyonel olan deneyimli sol bek, Bakırköyspor, Menemen Belediyespor
, Sarayköy
1926, Altay
, Fethiyespor
, Bayburt
İl Özel İdare, Gümüşhanespor
ve Çatalcaspor'da da top koşturdu.
- Denizli
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