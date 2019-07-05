Son Dakika Haberleri: Kızılcabölükspor Selçuk'u transfer etti
Son Dakika Spor Haber

Kızılcabölükspor Selçuk'u transfer etti

1 saat önce

TFF 3'üncü Lig temsilcisi Kızılcabölükspor, dış transferde Silivrispor'dan sol bek Selçuk Çalışır'la anlaştı.

Kızılcabölükspor Selçuk'u transfer etti, System.String[]
TFF 3'üncü Lig temsilcisi Kızılcabölükspor, dış transferde Silivrispor'dan sol bek Selçuk Çalışır'la anlaştı. Başkan Osman Duran'la bir araya gelen 32 yaşındaki tecrübeli savunmacı sarı-kırmızılı kulüple 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Silivrispor'da 29 maçta görev alan Selçuk, 2 gol atıp 6 asist yaptı. Küçükçekmecespor'da profesyonel olan deneyimli sol bek, Bakırköyspor, Menemen Belediyespor, Sarayköy 1926, Altay, Fethiyespor, Bayburt İl Özel İdare, Gümüşhanespor ve Çatalcaspor'da da top koşturdu.


- Denizli
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:17 Kaynak: DHA
kızılcabölükspor, osman duran, selçuk, TFF, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Derby County'nin yeni Teknik Direktörü Cocu oldu Fenerbahçe idmanında gerginlik! Ersun Yanal sinirlendi Fenerbahçe imza şov sürecek! Tam 4 isim daha geliyor Fenerbahçe'de Deniz Sarıtaç'ın gönderilme nedeni belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 12:52:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kızılcabölükspor Selçuk'u transfer etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]