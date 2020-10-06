Kızılcahamam Belediyesi "Güvenli Turizm Sertifikası" aldı - Son Dakika

Kızılcahamam Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında "Pansiyon Evi" için yaptığı başvuru sonucu sertifikasını aldı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, müşterilerin Pansiyon Evi'ne girişlerinden çıkışlarına kadar bütün hizmet aşamalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin sıkı şekilde uygulandığını söyledi.

Acar, "Müşteri otele giriş yaptığında ateşi ölçülüyor. Girişte dezenfektan kullanıldıktan sonra maskesi yoksa kendisine maske veriliyor. Resepsiyonda belirlenen sosyal mesafede giriş işlemleri yapıyor. Odada kullanılan sabun, şampuan gibi malzemeler tek kullanımlık olarak veriliyor." dedi.