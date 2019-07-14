Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam'da imam hatip mezunları buluştu
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Kızılcahamam'da imam hatip mezunları buluştu

12 saat önce

Kızılcahamam İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği (KİMDER) tarafından düzenlenen geleneksel pilav günü etkinliği yapıldı.

Kızılcahamam'da imam hatip mezunları buluştu, System.String[]
Kızılcahamam İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği (KİMDER) tarafından düzenlenen geleneksel pilav günü etkinliği yapıldı.

KİMDER'in her yıl geleneksel olarak düzenlediği pilav günü kapsamında mezunlar Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde bir araya geldi.

Etkinliğe Kaymakam Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Süleyman Acar, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Barun, kurum müdürleri, okulda geçmiş yıllarda görev yapmış ve halen gören yapan idareciler ve öğretmenlerin yanı sıra çok sayıda mezun katıldı.
Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlarken, daha sonra da dua edildi.
KİMDER Başkanı Hasan Soylu tarafından açılış konuşması yapılarak derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından ikramlar yapıldı.
Süleyman Acar, Kızılcahamam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:18 Kaynak: AA
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