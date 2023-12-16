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Kızılcık Şerbeti'nde ihanete uğrayan Pembe'nin ''Hevesini alıp gelseydin'' demesi tepki çekti - Son Dakika
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Kızılcık Şerbeti'nde ihanete uğrayan Pembe'nin ''Hevesini alıp gelseydin'' demesi tepki çekti

Kızılcık Şerbeti'nde ihanete uğrayan Pembe'nin boşanmak isteyen eşi Abdullah'a ''Madem gönlün kaydı hevesini alsaydın. Niye dillendiriyorsun sen bunu?" demesi izleyicileri küplere bindirdi.

16.12.2023 - 09:43,  Güncelleme: 10:07
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Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Barış Kılıç, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Feyza Civelek, Doğukan Güngör, Settar Tanrıöğen ve Sibel Taşçıoğlu'nun başrol olduğu Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Abdullah'ın "Ben Alev'i seviyorum, boşanmak istiyorum" dediği Pembe'nin "Hevesini alıp gelseydin" demesi tepki çekti.

PEMBE VE ABDULLAH YÜZLEŞTİ

Gelini Doğa'nın genç teyzesi Alev'e aşık olan Abdullah, herkesi içinde eşi Pembe'ye "Ben Alev'i seviyorum, boşanmak istiyorum" dedi. Duydukları karşısında sinir krizi geçiren Pembe, boşanmayı reddetti. Boşanma sürecini konuşmak için eve gelen Abdullah ile konuşan Pembe, şunları söyledi: "Benim bunca emeğimden sonra sen bana bunu mu reva gördün? Bir de çocukların yanında utanmadan boşanmak istiyorum diyorsun. Hem de o Alev için. Teneşir paklasın seni. Ben seni mutsuz edecek ne yaptım? Seni hayatımın baş köşesine koydum. Derdini dert edindim. Ben senin yüzün gülsün diye her şeye sustum. Ne dediysen itirazsız kabul ettim. Bu yaştan sonra aşık oldum demeler, boşanmaya kalkmalar. Rezillik başka hiçbir şey değil."

Kızılcık Şerbeti'nde ihanete uğrayan Pembe'nin 'Hevesini alıp gelseydin' demesi tepki çekti

"HERKES GİBİ SEN DE HEVESİNİ ALIP GELSEYDİN"

"Madem gönlün kaydı hevesini alsaydın. Niye dillendiriyorsun sen bunu? Herkes nasıl yapıyorsa, ne yapıyorsa sen de öyle yapsaydın. Boşanmak ne demek? Alev yuva yıkan adi bir kadın. Ben sıkıntı çekmeyeceğim, asıl sıkıntıyı siz çekeceksiniz. Ben senden boşanmayacağım. O kadın hep metres olarak kalacak. Ölürüm de boşanmam. Utanmazlar, adiler... Yaşadığım sürece size huzurlu bir gün yaşatmayacağım. Bende kocamı kaptıracak göz yok."

Kızılcık Şerbeti'nde ihanete uğrayan Pembe'nin 'Hevesini alıp gelseydin' demesi tepki çekti

PEMBE'NİN SÖZLERİ SİNİRLENDİRDİ

Pembe'nin dizideki "Hevesini alsaydın" sözleri izleyicileri ayaklandırdı. İhaneti kabul ederek boşanmak istemeyen Pembe için "Söyledikleri midemi bulandırdı", "Kendine saygısı olmayan bir kadın" ve "Haklıyken haksız duruma düştü" yorumları yapıldı.

İşte sahneye gelen bazı yorumlar...

Kızılcık Şerbeti'nde ihanete uğrayan Pembe'nin 'Hevesini alıp gelseydin' demesi tepki çekti
Kızılcık Şerbeti'nde ihanete uğrayan Pembe'nin 'Hevesini alıp gelseydin' demesi tepki çekti
Kızılcık Şerbeti'nde ihanete uğrayan Pembe'nin 'Hevesini alıp gelseydin' demesi tepki çekti
Kızılcık Şerbeti'nde ihanete uğrayan Pembe'nin 'Hevesini alıp gelseydin' demesi tepki çekti
Kızılcık Şerbeti'nde ihanete uğrayan Pembe'nin 'Hevesini alıp gelseydin' demesi tepki çekti
Kızılcık Şerbeti'nde ihanete uğrayan Pembe'nin 'Hevesini alıp gelseydin' demesi tepki çekti
Kızılcık Şerbeti'nde ihanete uğrayan Pembe'nin 'Hevesini alıp gelseydin' demesi tepki çekti
Kızılcık Şerbeti'nde ihanete uğrayan Pembe'nin 'Hevesini alıp gelseydin' demesi tepki çekti
Kızılcık Şerbeti'nde ihanete uğrayan Pembe'nin 'Hevesini alıp gelseydin' demesi tepki çekti
Kızılcık Şerbeti'nde ihanete uğrayan Pembe'nin 'Hevesini alıp gelseydin' demesi tepki çekti
Kızılcık Şerbeti\'nde ihanete uğrayan Pembe\'nin \'\'Hevesini alıp gelseydin\'\' demesi tepki çekti
YORUMLAR

Kızılcık Şerbeti, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Televizyon Kızılcık Şerbeti'nde ihanete uğrayan Pembe'nin ''Hevesini alıp gelseydin'' demesi tepki çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kızılcık Şerbeti'nde ihanete uğrayan Pembe'nin ''Hevesini alıp gelseydin'' demesi tepki çekti - Son Dakika
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