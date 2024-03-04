Kızılcık Şerbeti'nde Görkem karakterine hayat veren Özge Özacar ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bir etkinlikte beraber aynı masada oturup eğlendikleri görüntüler sosyal medyada viral oldu.
İkilinin beraber eğlendikleri anlara ilişkin sosyal medyada "Ali Koç'u başkanlığa devam etmesi için ikna etmeye gitmiş", "Fenerbahçe'ye aidiyet hissetmek apayrı bir şey", "Şampiyonluk gecesinin provası", "Başka bir evrende Görkem" şeklinde yorumlar yapıldı.
Fanatik Fenerbahçe taraftarı olması ile bilinen Özge Özacar'ın daha önce sunuculuk yaptığı bir etkinlikte "Başkanımız Sayın Ali Koç başta olmak üzere Fenerbahçe'mizin kıymetli yönetim kurulu üyelerine; bu kıymetli geceye en güzel şekilde hazırlanmak için canla başla çalıştığımız Fenerbahçe Spor Kulübü ekibine çok teşekkür ediyorum" demişti.
Son Dakika › Televizyon › Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i ile Ali Koç birlikte eğlendi - Son Dakika
Arka Sokaklar dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan genç oyuncu Onur Bay, Kirli Sepeti dizisinin kadrosuna dahil oldu. Bay dizide Levent'in erkek kardeşi Bülent rolünü oynayacak.
NTV ekranlarında Ceyda Düvenci'nin sunumuyla yayınlanan 'Bambaşka Sohbetler' programına konuk olan Erkan Can, dolandırılmasına dair detayları paylaştı. Can, telefonla aranarak dolandırıldığını ve yaşadığı süreci anlattı. Suçlu yakalandıktan sonra bir miktar paralarını geri aldıklarını belirten Can, hukuksal sürecin devam ettiğini söyledi.
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi takım yarışmacıları Hakan Hatipoğlu'nu aday olarak gösterdi. Yeni dokunulmazlık öncesi takım arkadaşlarına resti çeken Hakan, oyunda yer almak istemediğini söyleyerek alanı terk etti. Konseyde konuya değinen Acun Ilıcalı ise Hakan'ın yaptığını hoş karşılamadıklarını bundan sonra yaşanan benzer bir durumda yaptırım uygulayacaklarını belirtti.
TV100 ekranlarında Güvenlik Uzmanı Mete Yarar ile CHP 24. dönem milletvekili Ali Rıza Öztürk canlı yayında sert bir tartışma yaşadı. Program sunucusu Başak Şengül, kavganın büyümemesi için araya gitmek zorunda kaldı.
666 bölümdür Arka Sokaklar dizisinde rol alan Özgür Ozan yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti. Kendi değişimine sessiz kalamayan oyuncu ''Evrim geçirmişim'' yorumunu yaptı.
Türk tiyatrosunun usta sanatçısı Rasim Öztekin, 8 Mart 2021 yılında kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Öztekin'in son rol aldığı Seksenler dizisinin oyuncuları, 8 Mart'ta onun anısına bir anma gecesi düzenleyecek.
2020 ve 2022 yılında Survivor'a giden oyuncu Barış Murat Yağcı, yarıştığı dönemde sosyal medya danışmanlığı aldığı kişiyle davalık oldu. Anlaştığı kişiye ödeme yapmadığı gerekçesiyle yargılanan Yağcı, 1 milyon 200 bin TL tazminat ödeyecek.
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında üniversite mezunu Elif Karagöz isimli yarışmacı, "9-4=?" sorusuna yanıt veremedi. Karagöz, telefon jokeriyle mühendis arkadaşını aradı, ancak sorunun doğru cevabını mühendis de bilemedi.
Geçirdiği beyin kanamasından dolayı peş peşe 2 ameliyat olduğu için başrol olduğu Kızılcık Şerbeti'ne dönemeyen Settar Tanrıöğen'in yerine Ahmet Mümtaz Taylan getirildi. Dün akşam Taylan'ın yer aldığı bölümün sonunda başrol oyuncuları peş peşe Tanrıöğen'e veda ettiği kareleri yayınladı.
Survivor All Star'ın bu akşam yayınlanacak bölümünde konsey düzenleyen Acun Ilıcalı, bir yarışmacı yakınını Dominik'e ulaşarak bağlantı kurmaya çalıştığını söyleyerek "Bu olay daha önce başımıza gelmedi. Artık işi operasyona bağlamış" dedi. Fragmanın yayınlanmasının ardından Yunus Emre'nin eşi de "Operasyon başarılı geçmiştir" diyerek dikkatleri üzerine çekti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "4. Medya Buluşması İstişare Toplantısı"nda dizi ve film yapımcılarıyla bir araya geldi. Toplantıda Bakan Göktaş "Reyting uğruna toplumsal değerleri çiğnemeyelim" çağrısı yaparken, aile ve çocuk dostu yapımlara ödül verileceği açıklandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)