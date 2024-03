Kızılcık Şerbeti\'nin Görkem\'i ile Ali Koç birlikte eğlendi

Erkan Can, dolandırılmasını anlattı

NTV ekranlarında Ceyda Düvenci'nin sunumuyla yayınlanan 'Bambaşka Sohbetler' programına konuk olan Erkan Can, dolandırılmasına dair detayları paylaştı. Can, telefonla aranarak dolandırıldığını ve yaşadığı süreci anlattı. Suçlu yakalandıktan sonra bir miktar paralarını geri aldıklarını belirten Can, hukuksal sürecin devam ettiğini söyledi.