Mardin'in Kızıltepe ilçesinde durdurulan 2 tırda gümrük kaçağı 7 bin 100 paket sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Kızıltepe ilçesinde durdurulan 2 tırda arama yapıldı. Yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 7 bin 100 paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - MARDİN
Son Dakika › 3-sayfa › Kızıltepe'de 7 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
