Kızıltepe\'de Feci Kaza: 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde babasının kullandığı tırın altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mardin'de yürekleri yakan bir olay meydana geldi.Kızıltepe ilçesi Eskin Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki Abdulkadir Cengiz, babasının geri manevra yaptığı tırın altında kaldı.

2 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılık incelemesinin ardından Abdulkadir Cengiz'in cenazesi, Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Baba, ifade işlemleri için karakola götürülürken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.