Kızıltepe'de husumetli iki aile barıştırıldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 28 yıldır aralarında husumet bulunan Çelik ve Çeçen aileleri, devlet eliyle barıştırıldı.

Çelik ve Çeçen aileleri arasında 28 yıldır süren husumetin son bulması için bir düğün salonunda düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Mardin Valisi Mustafa Yaman burada yaptığı konuşmada, iki ailenin barışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bölgemizde artık huzur iklimi hakim. İnşallah bu ailelerimiz de bu huzur ve barışı devam ettirecekler." diye konuştu.

Çelik ailesi adına konuşan Süleyman Çelik, Vali Yaman'ın girişimiyle barışın sağlandığını ifade ederek, "Bu birlikteliğin ilelebet devam etmesi için gayret göstereceğiz. Husumeti geride bırakarak iki aile bireylerinin bir arada kardeşçe yoluna devam edeceğine olan inancım tamdır." dedi.

Cemil Çeçen ise barışacakları için büyük sevinç yaşadıklarını dile getirerek, "Bu barışın bölgemiz, Türkiye ve İslam aleminin huzur, barış ve kardeşliğine vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından aile bireyleri salavatlar eşliğinde birbirine sarılarak, barıştı.

Program sonunda yaklaşık 5 bin kişiye yemek verilirken, yemek için 2 ton et ve 6 ton pirinç kullanıldığı belirtildi.

Törene Vali Yaman'ın yanı sıra, İl Jandarma komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, İl Müftüsü İsmail Çiçek, Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, AK Parti Mardin milletvekilleri Şeyhmus Dinçel ile Cengiz Demirkaya, AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu da katıldı.