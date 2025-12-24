Kızıltepe'de Kardeşler Arasında Silahlı Kavga - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kızıltepe'de Kardeşler Arasında Silahlı Kavga

24.12.2025 16:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arazi meselesi yüzünden çıkan kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde kardeşler arasında arazi meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada, 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Kızıltepe ilçesi kırsal Çetinler Mahallesi'nde meydana geldi. Kardeşler arasında iddiaya göre arazi meselesi yüzünden çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda kardeşlerden S.İ. (51) tabancayla vurularak, F.İ. (55), S.İ. (52) ve A.İ. (53) ise darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan S.İ.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İnceleme, Güvenlik, Güncel, Kavga, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızıltepe'de Kardeşler Arasında Silahlı Kavga - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
22:40
Gözaltına alınan Saadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Saadettin Saran'dan ilk görüntü
21:40
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
20:12
Sadettin Saran’ın gözaltına alındığı yer belli oldu Bakın neredeymiş
Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı yer belli oldu! Bakın neredeymiş
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 06:08:08. #7.13#
SON DAKİKA: Kızıltepe'de Kardeşler Arasında Silahlı Kavga - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.