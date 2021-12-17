Kızıltepe'de Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Kızıltepe ilçesinde Şehirlerarası Otobüs Terminalinde koronavirüse (Kovid-19) yönelik denetim yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Kızıltepe Şehirlerarası Otobüs Terminali çıkışında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile sağlık çalışanları aşı ve PCR testi denetimi gerçekleştirildi.

Denetimde, HES kodu üzerinden azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapıldı.

Aşısı bulunmayan ya da PCR testi yaptırmayan yolcular otobüslerden indirilerek, test için hastanelere yönlendirildi.

Mobil sağlık ekibinde bulunan Dr. Mihriban Parlak, salgın bitene kadar mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

Vatandaşlara kurallara uymaları konusunda çağrıda bulunan Parlak, "Yolcuların seyahat edebilmeleri için PCR testi veya aşılarının tam olması gerekiyor. Eğer yoksa test ediyoruz. Yolculara maske, mesafe ve hijyen kuralarını hatırlatıyoruz ve gerekli uyarılarımızı yapıyoruz. Vatandaşlarımız, aşılarını yaptırsınlar, kurallara uysunlar." dedi.