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Kızıltepe'de Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Kızıltepe'de Kovid-19 denetimi

17.12.2021 09:34
Kızıltepe'de Kovid-19 denetimi

Kızıltepe ilçesinde Şehirlerarası Otobüs Terminalinde koronavirüse (Kovid-19) yönelik denetim yapıldı.

Kızıltepe ilçesinde Şehirlerarası Otobüs Terminalinde koronavirüse (Kovid-19) yönelik denetim yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Kızıltepe Şehirlerarası Otobüs Terminali çıkışında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile sağlık çalışanları aşı ve PCR testi denetimi gerçekleştirildi.

Denetimde, HES kodu üzerinden azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapıldı.

Aşısı bulunmayan ya da PCR testi yaptırmayan yolcular otobüslerden indirilerek, test için hastanelere yönlendirildi.

Mobil sağlık ekibinde bulunan Dr. Mihriban Parlak, salgın bitene kadar mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

Vatandaşlara kurallara uymaları konusunda çağrıda bulunan Parlak, "Yolcuların seyahat edebilmeleri için PCR testi veya aşılarının tam olması gerekiyor. Eğer yoksa test ediyoruz. Yolculara maske, mesafe ve hijyen kuralarını hatırlatıyoruz ve gerekli uyarılarımızı yapıyoruz. Vatandaşlarımız, aşılarını yaptırsınlar, kurallara uysunlar." dedi.

Kızıltepe'de Kovid-19 denetimi
Kızıltepe'de Kovid-19 denetimi

Emniyet Müdürlüğü, Kızıltepe, PCR Testi, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kızıltepe'de Kovid-19 denetimi - Son Dakika


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